Thế giới Quân sự

Không quân Mỹ thiếu gần 300 tiêm kích so với mục tiêu

Thụy Miên
Thụy Miên
01/11/2025 10:57 GMT+7

Trang Defense News hôm 1.11 cho hay Mỹ phải tăng mạnh khâu sản xuất F-15EX và F-35A nếu muốn đạt đến mục tiêu quốc phòng do Tổng thống Donald Trump đề ra.

Không quân Mỹ cần chế tạo thêm tiêm kích để đạt mục tiêu quốc phòng - Ảnh 1.

Các phi đội tiêm kích của Không quân Mỹ bao gồm tiêm kích thế hệ thứ năm F-22

ảnh: hải quân mỹ

Không quân Mỹ cần chế tạo hàng trăm tiêm kích mới trong 10 năm tới để đáp ứng mục tiêu quốc phòng của Tổng thống Trump, theo Defense News dẫn nội dung kế hoạch cấu trúc lực lượng.

Được trình lên Quốc hội Mỹ trong tháng này, kế hoạch nêu rõ Không quân Mỹ cần 1.558 tiêm kích sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng các nghĩa vụ toàn cầu theo Hướng dẫn Chiến lược Quốc phòng Tạm thời (INDSG) của tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Trong đó, INDSG kêu gọi quân đội Mỹ thu hẹp khoảng cách năng lực nhằm chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Con số này cao hơn gần 300 chiếc so với 1.271 tiêm kích dự kiến còn hoạt động vào năm 2026.

Theo tài liệu, Không quân Mỹ muốn đạt được mục tiêu tạm thời là 1.369 tiêm kích vào đầu năm 2030. Thế nhưng, họ cũng cảnh báo tiến độ trên có thể bị cản trở do hạn chế ngân sách, năng lực công nghiệp và nhu cầu hiện đại hóa sự cạnh tranh.

Năng lực Không quân Ấn Độ 'vượt' Trung Quốc?

Báo cáo chỉ ra hai dòng tiêm kích F-15EX và F-35A đóng vai trò then chốt trong việc đạt được mục tiêu trên. Và Boeing có thể sản xuất đến 24 tiêm kích F-15EX mỗi năm từ năm 2027, và tăng lên tối đa 36 tiêm kích nếu được rót thêm ngân sách.

Bên cạnh đó, Lockheed Martin có thể cung cấp đến 100 tiêm kích F-35A mỗi năm vào năm 2030. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ tốc độ sản xuất này cần mở rộng thêm các cơ sở sản xuất, tăng ngân sách, và giải quyết các vấn đề thiếu hụt phần cứng, phần mềm đang ảnh hưởng tới các bản nâng cấp mới của F-35.

Lầu Năm Góc cũng đang thúc đẩy việc sản xuất tên lửa, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng leo thang về vấn đề Đài Loan.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng ít nhất 2 cơ sở có các hầm kiên cố với phần mái trượt mở ở khu vực dọc theo biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ.

