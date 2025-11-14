Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Mỹ đưa UAV Thần chết đến Philippines tuần tra Biển Đông

Vi Trân
Vi Trân
14/11/2025 10:20 GMT+7

Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận đã triển khai đơn vị máy bay MQ-9A Reaper (Thần chết) đến hỗ trợ nỗ lực an ninh biển của Philippines tại Biển Đông.

Trang tin hải quân USNI News ngày 13.11 dẫn lời một người phát ngôn Thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương xác nhận đã triển khai Phi đội máy bay không người lái số 1 (VMU) đến Philippines để hỗ trợ an ninh biển tại khu vực Biển Đông, tăng cường năng lực cảnh giác trên biển cho liên minh Mỹ-Philippines. VMU 1 là đơn vị đóng quân tại bang Arizona, được trang bị UAV MQ-9A Reaper.

Mỹ đưa UAV Thần chết đến Philippines tuần tra Biển Đông - Ảnh 2.

UAV MQ-9A tại căn cứ vịnh Kaneohe ở Hawaii hồi năm 2023

ẢNH: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

"Việc triển khai tạm thời các UAV MQ-9A phi vũ trang tại Philippines chứng minh cam kết chung nhằm cải thiện an ninh biển tập thể và hỗ trợ mục tiêu chung vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở", người phát ngôn nói.

Các UAV MQ-9A của Mỹ từng được triển khai tại căn cứ không quân Basa ở Philippines vào tháng 6.2024 theo đề nghị hỗ trợ tình báo của nước sở tại.

Đây là một trong 9 khu vực quân sự tại Philippines mà quân đội Mỹ có thể luân phiên triển khai lực lượng và xây dựng cơ sở, theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014. Vài năm gần đây, căn cứ này đã nhận nhiều dự án do Mỹ tài trợ nhằm cải tạo đường băng và cơ sở máy bay.

Mỹ đưa UAV Thần chết đến Philippines tuần tra Biển Đông - Ảnh 1.

Tướng Michael S. Cederholm (hàng trước, thứ 3 từ trái sang), chỉ huy Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến 1 chụp ảnh cùng các binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Basa (Philippines) hồi tháng 4

ẢNH: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Chưa rõ có bao nhiêu chiếc MQ-9A được triển khai. Nhu cầu hỗ trợ giám sát của Philippines đã gia tăng sau nhiều sự cố trên biển. Các máy bay có người lái lẫn UAV là lực lượng quan trọng để theo dõi và ghi lại bằng chứng. MQ-9 là một trong những UAV chiến đấu tiên tiến nhất. Ngoài khả năng mang nhiều loại vũ khí, UAV này còn được trang bị các hệ thống phục vụ mục đích tình báo, trinh sát và giám sát.

Lực lượng mới được triển khai và đối tác Philippines được cho là đã tiến hành một cuộc tập trận. Theo USNI News, hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy một chiếc MQ-9A bay cùng một UAV Hermes 900 (do Israel chế tạo) của Philippines trên một hòn đảo trong cuộc tuần tra chung.

Thủy quân lục chiến Philippines trình làng tổ hợp tên lửa BrahMos đầu tiên

Biển Đông Philippines Mỹ UAV thần chết MQ-9A Reaper UAV MQ-9
