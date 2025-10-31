Mỹ - Philippines lập lực lượng đặc nhiệm tại Biển Đông

Tuyên bố về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm Biển Đông được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro bên lề hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 31.10, theo Reuters.

Quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Philippines hồi năm 2024 ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ - Philippines sẽ "tăng cường hợp tác hoạt động, cải thiện kế hoạch phối hợp và nâng cao năng lực tương tác, đặc biệt tại Biển Đông".

Theo thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Philippines chia sẻ quyết tâm tái thiết lập sức răn đe tại khu vực trong cuộc gặp nhau lần thứ tư. Hai bên công bố hoàn thành kế hoạch hiện đại hóa mối quan hệ hợp tác quốc phòng và đẩy nhanh tiến độ các ưu tiên lớn trong 2 năm tới.

Bộ trưởng Hegseth viết trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng mạnh mẽ và cam kết làm việc không ngừng để tái thiết lập sức răn đe tại Biển Đông, thúc đẩy mối quan hệ đồng minh.

Cũng tại bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Ông Hegseth cho biết đó là cuộc gặp "tốt đẹp và xây dựng".

"Tôi đã nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng sức mạnh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh lo ngại của Mỹ về các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông, quanh Đài Loan, và đối với các đồng minh và đối tác của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định Mỹ không tìm kiếm xung đột và sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ lợi ích của mình và đảm bảo có đủ năng lực tại khu vực để làm điều đó.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Đổng kêu gọi Mỹ cẩn trọng trong lời nói và hành động về Đài Loan. Vị bộ trưởng nhấn mạnh Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình nhưng sẽ cương quyết bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. "Trung Quốc có đầy đủ khả năng để phản ứng bình tĩnh trước bất kỳ xâm phạm hoặc khiêu khích nào", Bắc Kinh tuyên bố.