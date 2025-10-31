Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ - Philippines lập lực lượng đặc nhiệm tại Biển Đông

Vi Trân
Vi Trân
31/10/2025 20:56 GMT+7

Ngày 31.10, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ và Philippines đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để tăng cường hợp tác và gia tăng sẵn sàng quân sự tại các khu vực, gồm Biển Đông.

Tuyên bố về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm Biển Đông được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro bên lề hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 31.10, theo Reuters.

Mỹ - Philippines lập lực lượng đặc nhiệm tại Biển Đông - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Philippines hồi năm 2024

ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ - Philippines sẽ "tăng cường hợp tác hoạt động, cải thiện kế hoạch phối hợp và nâng cao năng lực tương tác, đặc biệt tại Biển Đông".

Theo thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Philippines chia sẻ quyết tâm tái thiết lập sức răn đe tại khu vực trong cuộc gặp nhau lần thứ tư. Hai bên công bố hoàn thành kế hoạch hiện đại hóa mối quan hệ hợp tác quốc phòng và đẩy nhanh tiến độ các ưu tiên lớn trong 2 năm tới.

Bộ trưởng Hegseth viết trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng mạnh mẽ và cam kết làm việc không ngừng để tái thiết lập sức răn đe tại Biển Đông, thúc đẩy mối quan hệ đồng minh.

Cũng tại bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Ông Hegseth cho biết đó là cuộc gặp "tốt đẹp và xây dựng".

"Tôi đã nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng sức mạnh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh lo ngại của Mỹ về các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông, quanh Đài Loan, và đối với các đồng minh và đối tác của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định Mỹ không tìm kiếm xung đột và sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ lợi ích của mình và đảm bảo có đủ năng lực tại khu vực để làm điều đó.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Đổng kêu gọi Mỹ cẩn trọng trong lời nói và hành động về Đài Loan. Vị bộ trưởng nhấn mạnh Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình nhưng sẽ cương quyết bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. "Trung Quốc có đầy đủ khả năng để phản ứng bình tĩnh trước bất kỳ xâm phạm hoặc khiêu khích nào", Bắc Kinh tuyên bố.

Tin liên quan

Mỹ - Philippines bắt đầu tập trận 'Vai kề vai' nhằm kiểm tra chiến đấu toàn diện

Mỹ - Philippines bắt đầu tập trận 'Vai kề vai' nhằm kiểm tra chiến đấu toàn diện

Hôm nay, quân đội Mỹ và Philippines khai mạc cuộc tập trận Vai kề vai thường niên nhằm kiểm tra năng lực chiến đấu trước những lo ngại an ninh.

Mỹ-Philippines chuẩn bị tập trận chung Balikatan 2025

Tổng thống Marcos 'hấp hôn' quan hệ Mỹ - Philippines

Khám phá thêm chủ đề

Biển Đông Mỹ Philippines lực lượng đặc nhiệm trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận