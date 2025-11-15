Chiến sự Ukraine ngày 1.360: Nga liên tục kiểm soát thêm nhiều làng

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường ảnh: quân đội ukraine

Thông tin trái chiều về Zaporizhzhia

Lời kêu gọi của Đại tá Manko được đưa sau khi phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladyslav Voloshyn xác nhận các đơn vị Ukraine đã rút khỏi một số vị trí gần 5 khu định cư thuộc tỉnh Zaporizhzhia, bao gồm các làng Uspenivka và Novomykolaivka, theo Kyiv Post hôm 14.11.

Theo thông tin nguồn mở, việc rút quân diễn ra hồi cuối tuần trước. Trong đợt tấn công này, Nga đã giành được quyền kiểm soát thêm diện tích 70 km2 lãnh thổ Ukraine trong chưa đầy 3 ngày, tốc độ nhanh gấp đôi mức trung bình của các chiến dịch được Nga triển khai từ đầu năm 2023.

Phát ngôn viên Voloshyn cho biết bộ binh Nga đi bộ và di chuyển bằng xe máy để lách sâu vào các vị trí phòng thủ mỏng của Ukraine, buộc lực lượng Kyiv phải rút quân. Thời tiết nhiều sương mù và mưa khiến máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hoạt động kém hiệu quả, tiếp sức thêm đà tiến của quân Nga.

Ukraine tấn công cảng biển Đen, gây tê liệt cảng dầu mỏ Nga

Tuy nhiên đại tá Manko khẳng định các trung đoàn xung kích tinh nhuệ của Ukraine đã có mặt ở Zaporizhzhia và đang rà soát, truy quét lực lượng Nga.

Trong một động thái nhằm củng cố niềm tin của dư luận ở mặt trận phía nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 13.11 đến tiền tuyến Zaporizhzhia để nghe báo cáo và gặp gỡ binh sĩ.

Tuy nhiên, nghị sĩ Ukraine Mariana Bezhula, người thường xuyên chỉ trích ông Zelensky, hôm 14.11 lại đưa ra nhận định trái ngược, và cảnh báo các tuyến phòng thủ Ukraine sẽ sớm sụp đổ. Bà cảnh báo thành phố Hulyaipole của tỉnh này sẽ trở thành nơi tiếp theo rơi vào vòng kiểm soát của quân Nga.

Thế nhưng, báo cáo sáng cùng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine lại khẳng định tình hình xung quanh Hulyaipole khá ổn định, với quân Ukraine đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công trong ngày của Nga.

Binh sĩ Nga tại vùng chiến dịch đặc biệt ảnh: bộ quốc phòng nga

Các nguồn tin nói đà tiến nghiêng về Nga

Trong khi đó, các nguồn tin Nga xác nhận đà tiến đang nghiêng về phía quân đội Nga. Tờ Komsomolskaya Pravda Zaporizhzhia thân Nga đưa tin một cánh quân Nga đã kiểm soát được mạng lưới công sự gần làng Danylivka và "gây tổn thất nặng nề cho đối phương".

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát Uspenivka, và các cuộc tấn công đang được đẩy mạnh nhằm "mở rộng và khai thác thắng lợi chiến thuật".

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở tại Mỹ) nhận định tối 13.11 rằng Nga tiếp tục "tiến sâu và tăng nhịp độ tấn công" ở Hulyaipole và Velykomykhailivka, tận dụng ưu thế tấn công trên không và thời tiết xấu khiến UAV Ukraine khó hoạt động.

Binh lính Triều Tiên giúp Nga rà phá bom mìn ở Kursk

Báo cáo chiến trường vào chiều 13.11 của Trung đoàn tấn công số 33, đội hình mà Đại tá Manko cho biết đang tác chiến ở đoạn Hulyaipole, ghi nhận phía Ukraine áp sát ngoại vi làng Uspenivka và gặp sức kháng cự hạn chế từ đối phương.

Còn DeepState vào sáng 14.11 cập nhật bản đồ ghi nhận giao tranh ở mặt trận Zaporizhzhia–Hulyaipole nhìn chung đã chững lại.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết quân đội nước này đã kiểm soát tổng cộng 11 khu dân cư tại các vùng Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và vùng Donetsk trong giai đoạn từ 8 – 14.11, theo TASS.

Họp báo của bộ trưởng quốc phòng 5 nước châu Âu về viện trợ cho Ukraine ở Berlin (Đức) hôm 14.11 ảnh: reuters

Nga cởi mở trước khả năng đàm phán với Mỹ ở Budapest

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các nhà báo rằng hoạt động liên lạc giữa Nga - Mỹ sẽ tiếp tục nếu cần thiết.

Bà khẳng định Moscow vẫn để ngỏ trước ý tưởng về cuộc gặp Nga - Mỹ ở Budapest, thủ đô Hungary, nếu nội dung hội đàm được xây dựng dựa trên những thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.

Người phát ngôn cũng bác bỏ cảnh báo gần đây của một tướng Đức cho rằng Nga có thể tìm cách tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi đây là một phần của chiến dịch nhằm "tẩy não" dư luận.

Hôm 14.11, tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận nước này sẽ đóng góp thêm ít nhất 150 triệu euro cho gói vũ khí PURL (viết tắt từ Danh sách sẵn sàng ưu tiên của Ukraine) mới của Mỹ để gửi cho Ukraine. Thông tin được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Pistorius và những người đồng cấp đến từ Anh, Pháp, Ý và Ba Lan.

Trước đó, Đức cũng đã tài trợ 500 triệu euro cho gói PURL gửi chính quyền Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cũng nói rằng Rome không những tiếp tục mà thậm chí còn gia tăng viện trợ quân sự, dân sự cho Ukraine.