Chiến sự Ukraine ngày 1.359: Zaporizhzhia thất thế, ông Zelensky đến thị sát

Nga đạt bước tiến ở nhiều khu vực

Chuyên trang quan sát diễn biến chiến trường DeepState, thân với quân đội Ukraine, tiết lộ trong đêm ngày 12, rạng sáng 13.11, quân đội Nga đã kiểm soát khu định cư Rivnopillia và Yablukove ở tỉnh Zaporizhzhia (đông nam Ukraine), đồng thời tiến quân ở các đỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk.

DeepState cho hay các đơn vị Nga đã đạt lợi thế chiến thuật các khu định cư Volodymyrivka và Kotlyne ở Donetsk, trong khi áp sát khu định cư Dachne tại Dnipropetrovsk.

Ukraine phải rút quân ở đông nam, Nga siết gọng kìm Pokrovsk

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine đã tổ chức các đợt phản công tại Zaporizhzhia và được cho là đã đẩy lui quân Nga về hướng làng Shakhove. Trong ngày 12.11, Kyiv cho biết các đơn vị đã rút lui khỏi khu định cư Rivnopillia ở Zaporizhzhia để đến những vị trí lợi thế hơn.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong sáng 13.11 cho biết đã có 226 cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine trong ngày 12.11, trong đó 81 cuộc giao tranh diễn ra ở khu vực thành phố Pokrovsk ở Donetsk, điểm nóng chiến sự hiện nay. Kyiv nói đã chặn 102 trong số 138 máy bay không người lái (UAV) của Nga, trong khi 10 khu vực bị trúng các đòn tập kích từ 36 UAV còn lại.

Khu vực thành phố Myrnohrad, tỉnh Donetsk ở Ukraine ngày 12.11 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.11 tuyên bố lực lượng Moscow đã kiểm soát khu định cư Sinelnikovo ở tỉnh Kharkiv và khu Danilovka ở Dnepropetrovsk. Nga cũng tuyên bố đánh chặn 157 UAV.

Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Tổng thống Ukraine thị sát Zaporizhzhia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.11 đã đến thăm và làm việc với Lữ đoàn tấn công miền núi độc lập số 128 của Ukraine, đang có nhiệm vụ phòng thủ khu vực Stepnohirsk ở Zaporizhzhia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ quân nhân tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 13.11 ẢNH: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Ông Zelensky đã nghe báo cáo về tình hình giao tranh ở khu vực. Chỉ huy đơn vị nói rằng quân đội Nga đang gây sức ép và tận dụng địa hình để cố vượt qua lớp phòng thủ. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh một số khu định cư ở Zaporizhzhia bị Nga kiểm soát thời gian qua.

Ngoài ra, ông Zelensky ngày 13.11 cũng thông tin tình hình ở thành phố Pokrovsk “vẫn rất khó khăn”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định rút quân sẽ thuộc về các chỉ huy quân sự trên thực địa.



“Không ai muốn đẩy các binh sĩ vào chỗ chết. Tôi sẽ ủng hộ những người lính của mình, đặc biệt là những chỉ huy thực địa nắm rõ tình hình. Nếu không, chúng tôi sẽ phải trả giá đắt. Điều quan trọng nhất với chúng tôi vẫn là các binh sĩ”, Ukrainska Pravda dẫn lời ông Zelensky nói.

Nga tố tình báo Ukraine, Anh âm mưu mua chuộc phi công, cướp tiêm kích MiG-31

Ukraine lần đầu xác nhận dùng tên lửa Flamingo tấn công đất Nga

Kyiv Post đưa tin nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thành phố Oryol, tỉnh Oryol của Nga trong rạng sáng 13.11. Các video trên mạng xã hội Telegram cho thấy hệ thống phòng không Nga được kích hoạt để đánh chặn tên lửa.

Vài tiếng sau vụ việc trên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã thực hiện một số đợt tấn công vào hạ tầng quân sự trên khắp lãnh thổ Nga, cũng như những khu vực Moscow đang kiểm soát tại Ukraine.

Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 13.11 đánh dấu lần đầu tiên quân đội Ukraine xác nhận sử dụng tên lửa tầm xa Flamingo, vũ khí mới do Công ty quốc phòng Fire Point ở Ukraine phát triển.

Tên lửa hành trình Flamingo tại nhà máy ở Ukraine ẢNH: AP

Tên lửa hành trình Flamingo được Ukraine công bố hồi tháng 8. Kyiv nói rằng vũ khí này có tầm bắn hơn 3.000 km và có thể trang bị đầu đạn phá những boong ke dày đến 10 m.

Tỉnh trưởng Oryol Andrey Klychkov đã ban bố cảnh báo không kích sau vụ nổ và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Ông chưa thông tin về thương vong.

Quân đội Nga chưa phản hồi về thông tin Kyiv sử dụng tên lửa Flamingo.

Ukraine điều tra vụ tham nhũng chấn động trong lĩnh vực năng lượng

Ukraine cấm vận cá nhân liên quan bê bối tham nhũng

Trong ngày 13.11, Tổng thống Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm vận doanh nhân Tymur Mindich cùng cộng sự là ông Oleksandr Tsukerman. Cơ quan điều tra Ukraine hôm 10.11 xác định ông Mindich là người cầm đầu đường dây tham nhũng đã biển thủ 100 triệu USD tiền quỹ từ ngành năng lượng.

Theo sắc lệnh cấm vận, chính quyền Ukraine sẽ đóng băng tài sản, thu hồi các giải thưởng nhà nước, hạn chế các hoạt động đi lại và kinh doanh của họ. Tuy nhiên, cả hai ông Mindich và Tsukerman được cho đã rời khỏi Ukraine, theo Ukrainska Pravda.

Hôm 12.11, nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk và Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko từ chức, liên quan vụ bê bối nói trên. Bà Hrynchuk ngày 13.11 đã thông báo từ chức, dù phủ nhận có hành vi sai trái trong công việc. Ông Halushchenko đã bị đình chỉ trước đó. Ông Zelensky nói rằng đây là “phương án phù hợp và văn minh”.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Đức ngày 13.11 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước bê bối tham nhũng lớn trong ngành năng lượng Ukraine. Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, cho rằng bê bối nêu trên là “rất đáng tiếc”, đồng thời yêu cầu Kyiv xử lý nhanh chóng và nghiêm túc.

Trao đổi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 13.11, ông Zelensky cam kết minh bạch hoàn toàn, hỗ trợ lâu dài cho các cơ quan chống tham nhũng độc lập và xử lý nhanh chóng những vụ việc để lấy lại lòng tin từ người dân Ukraine, đối tác châu Âu và quốc tế.

Reuters cho hay Thủ tướng Merz nhấn mạnh chính phủ Đức kỳ vọng Ukraine sẽ theo đuổi mạnh mẽ cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp quyền.