Thế giới

Ukraine gặp thế khó trên chiến trường

Trí Đỗ
Trí Đỗ
13/11/2025 05:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình chiến sự tại thành phố Pokrovsk và tỉnh Zaporizhzhia đang trở nên "rất khó khăn" khi Nga tăng cường các cuộc tấn công, theo Reuters ngày 12.11.

"Phần lớn sự chú ý hiện đổ dồn về hướng Pokrovsk và khu vực Zaporizhzhia, nơi Nga đang gia tăng quy mô và tần suất các đợt tấn công. Điều kiện thời tiết đang có lợi cho họ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chống lại đối phương", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Quân Nga tiến sâu vào Pokrovsk, lãnh đạo Ukraine thừa nhận tình thế khó khăn

Theo phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine Vladyslav Voloshyn ngày 11.11, quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí ở 5 khu định cư, trong đó có Uspenivka và Novomykolaivka. Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt quanh Yablukove và một số khu vực khác. Ông cho biết quân đội Nga đang tận dụng điều kiện địa hình lầy lội để tấn công bằng nhóm nhỏ di chuyển trên bộ hoặc xe máy, trong khi thời tiết bất lợi khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc sử dụng máy bay không người lái (UAV).

Ukraine gặp thế khó trên chiến trường - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tập trung ở vùng Dnipropetrovsk ngày 11.11

Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Orsk, tỉnh Orenburg (Nga). Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ UAV, trong khi ông Yevgeny Solntsev, Thống đốc tỉnh Orenburg, xác nhận một cơ sở công nghiệp bị tấn công nhưng không nêu chi tiết.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12.11 tuyên bố vẫn cam kết thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời sẵn sàng thảo luận với Washington về việc nối lại công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo. Cùng ngày, phát biểu trên kênh Pink TV, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cảnh báo kịch bản xung đột giữa châu Âu và Nga "đang trở nên rõ ràng hơn". 

Ukraine thừa nhận khó khăn tại Pokrovsk, Zaporizhzhia

Ukraine thừa nhận khó khăn tại Pokrovsk, Zaporizhzhia

Tổng thống Ukraine và lãnh đạo quân đội cho rằng tình hình đang khó khăn với lực lượng Kyiv tại thành phố Pokrovsk và tỉnh Zaporizhzhia, khi quân Nga liên tục gây sức ép.

