Ukraine thừa nhận khó khăn tại Pokrovsk, Zaporizhzhia

Reuters ngày 12.11 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, nói rằng tình hình quân sự đã "xấu đi đáng kể" ở một số khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.

“Tình hình đặc biệt nghiêm trọng hơn tại mũi tấn công Oleksandrivka và Huliapole, khi đối thủ tận dụng ưu thế quân số và trang thiết bị để tăng cường tấn công và kiểm soát được 3 khu định cư”, ông Syrskyi nói.

Quân đội Nga cắm cờ, tuyên bố kiểm soát khu định cư Uspenivka ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine, được công bố ngày 7.11 ẢNH: REUTERS

Tuần trước, quân đội Nga cũng tuyên bố kiểm soát một số khu định cư ở Zaporizhzhia, dù Kyiv không xác nhận các vị trí kiểm soát mà Moscow đề cập. Ukrainska Pravda ngày 11.11 tiết lộ lực lượng phòng thủ phía nam Ukraine được lệnh rút lui khỏi 5 khu định cư ở Zaporizhzhia để bảo toàn lực lượng

Trong khi đó, về thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi được xem là điểm giao tranh nóng nhất vào lúc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.11 nói rằng quân đội Ukraine vẫn gặp khó khăn. Ông cho rằng thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho các đợt tấn công của Nga, với quy mô ngày càng tăng.

Tổng thống Ukraine thông tin tình hình tại thành phố Kupiansk ở tỉnh Kharkiv đang bớt áp lực hơn một chút. “Lực lượng của chúng tôi đã đạt được kết quả ở đó, và đây là tình hình tương tự những tuần qua”, ông nói.

Lực lượng Ukraine kiểm tra súng máy trong buổi huấn luyện gần Zaporizhzhia ẢNH: REUTERS

Quân đội Nga chưa phản hồi các tuyên bố trên. Trong ngày 12.11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoàn toàn khu định cư Novouspenovskoye ở Zaporizhzhia. Ngoài ra, Thị trưởng thủ đô Moscow của Nga Sergei Sobyanin tuyên bố phòng không đã đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) hướng đến Moscow.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tập kích tỉnh Odessa trong ngày 11.11. Trong khi đó, Hãng TASS ngày 12.11 cho biết Ukraine đã pháo kích vào khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk, khiến 2 người bị thương.

Kyiv và Moscow không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.