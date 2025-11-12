Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Ukraine thừa nhận khó khăn tại Pokrovsk, Zaporizhzhia

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/11/2025 08:57 GMT+7

Tổng thống Ukraine và lãnh đạo quân đội cho rằng tình hình đang khó khăn với lực lượng Kyiv tại thành phố Pokrovsk và tỉnh Zaporizhzhia, khi quân Nga liên tục gây sức ép.

Reuters ngày 12.11 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, nói rằng tình hình quân sự đã "xấu đi đáng kể" ở một số khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.

“Tình hình đặc biệt nghiêm trọng hơn tại mũi tấn công Oleksandrivka và Huliapole, khi đối thủ tận dụng ưu thế quân số và trang thiết bị để tăng cường tấn công và kiểm soát được 3 khu định cư”, ông Syrskyi nói.

Ukraine thừa nhận khó khăn tại Pokrovsk, Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Quân đội Nga cắm cờ, tuyên bố kiểm soát khu định cư Uspenivka ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine, được công bố ngày 7.11

ẢNH: REUTERS

Tuần trước, quân đội Nga cũng tuyên bố kiểm soát một số khu định cư ở Zaporizhzhia, dù Kyiv không xác nhận các vị trí kiểm soát mà Moscow đề cập. Ukrainska Pravda ngày 11.11 tiết lộ lực lượng phòng thủ phía nam Ukraine được lệnh rút lui khỏi 5 khu định cư ở Zaporizhzhia để bảo toàn lực lượng

Trong khi đó, về thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi được xem là điểm giao tranh nóng nhất vào lúc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.11 nói rằng quân đội Ukraine vẫn gặp khó khăn. Ông cho rằng thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho các đợt tấn công của Nga, với quy mô ngày càng tăng.

Tổng thống Ukraine thông tin tình hình tại thành phố Kupiansk ở tỉnh Kharkiv đang bớt áp lực hơn một chút. “Lực lượng của chúng tôi đã đạt được kết quả ở đó, và đây là tình hình tương tự những tuần qua”, ông nói.

Ukraine thừa nhận khó khăn tại Pokrovsk, Zaporizhzhia - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine kiểm tra súng máy trong buổi huấn luyện gần Zaporizhzhia

ẢNH: REUTERS

Quân đội Nga chưa phản hồi các tuyên bố trên. Trong ngày 12.11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoàn toàn khu định cư Novouspenovskoye ở Zaporizhzhia. Ngoài ra, Thị trưởng thủ đô Moscow của Nga Sergei Sobyanin tuyên bố phòng không đã đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) hướng đến Moscow.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tập kích tỉnh Odessa trong ngày 11.11. Trong khi đó, Hãng TASS ngày 12.11 cho biết Ukraine đã pháo kích vào khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk, khiến 2 người bị thương.

Kyiv và Moscow không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.357: Ukraine tấn công đất Nga dồn dập, Nga tiến sâu vào Pokrovsk?

Chiến sự Ukraine ngày 1.357: Ukraine tấn công đất Nga dồn dập, Nga tiến sâu vào Pokrovsk?

Đại sứ lưu động Rodion Miroshnik thuộc Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã phóngtrung bình 500 đạn, UAV mỗi ngày, nhắm vào 11 vùng của Nga trong tuần qua.

Ukraine điều tra tham nhũng quy mô lớn, cựu đối tác của ông Zelensky bỏ trốn

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Pokrovsk quân đội Nga Kyiv Zelensky ZAPORIZHZHIA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận