Chiến sự Ukraine ngày 1.357: Ukraine tấn công đất Nga dồn dập, Nga tiến sâu vào Pokrovsk?

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 53 trong số 119 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 10.11 và rạng sáng 11.11, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine sáng 11.11 thông báo rằng đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Lính cứu hỏa làm việc tại một địa điểm ở tỉnh Odessa thuộc Ukraine sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị cho là do Nga tiến hành, trong ảnh được phát hành ngày 11.11 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 11.11 tuyên bố Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal vào trung tâm tình báo vô tuyến điện tử của Tổng cục Tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine ở tỉnh Kyiv và sân bay Starokonstantinov, nơi có các máy bay chiến đấu F-16, theo Hãng tin TASS.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh sĩ nước này đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Novouspenovskoye thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 2.300 quân.

Đến tối 11.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Ukraine điều tra vụ tham nhũng chấn động trong lĩnh vực năng lượng

Lực lượng Nga tiến sâu vào Pokrovsk?

Phía Nga khẳng định lực lượng của họ đã tiến sâu hơn vào các thành phố Pokrovsk và Kupiansk ở miền đông Ukraine trong ngày 11.11, theo Reuters.

Các blogger chiến tranh Nga hôm 11.11 đã công bố một video cho thấy hình ảnh được cho là lực lượng Nga tiến vào Pokrovsk dọc theo một con đường phủ đầy sương mù. Video còn cho thấy binh sĩ Nga chạy xe máy và một loạt ô tô cùng các phương tiện khác.

Reuters đã có thể xác nhận được vị trí của video nói trên là Pokrovsk, dựa trên sơ đồ đường xá, biển báo, tháp điện và cây cối trong video, trùng khớp với hình ảnh lưu trữ và ảnh vệ tinh của khu vực, nhưng không thể xác minh ngày quay cảnh đó.

Theo quân đội Ukraine, khoảng 300 binh sĩ Nga đang ở bên trong Pokrovsk và Moscow đã tăng cường nỗ lực đưa thêm quân vào thành phố này trong vài ngày qua, tận dụng sương mù dày đặc để che chắn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ New York Post mới đây, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân cho nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk.

Moscow trong mấy ngày qua tuyên bố thành phố Pokrovsk bị bao vây, trong khi Kyiv phủ nhận việc Moscow kiểm soát thành phố này, theo Reuters.

UAV Ukraine mất uy lực ở Pokrovsk vì chiến thuật mới của Nga

Ukraine tấn công lãnh thổ Nga dồn dập?

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 11.11 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov của Nga, theo The Kyiv Independent.

Một loạt vụ nổ và một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Saratov sau cuộc tấn công của Ukraine, theo The Kyiv Independent. Đây là vụ tấn công thứ 7 nhắm vào nhà máy lọc dầu này kể từ đầu năm 2025, theo The Kyiv Independent.

Quân đội Ukraine còn tuyên bố họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Orsk thuộc tỉnh Orenburg của Nga trong ngày 11.11, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không đã chặn và phá hủy 37 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời 6 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea và biển Đen trong đêm 10.11 và rạng sáng 11.11. Trong đó có 8 chiếc UAV bị bắn hạ ở tỉnh Saratov và 10 chiếc bị bắn hạ ở bán đảo Crimea, theo Hãng tin TASS.

Hình ảnh được cho là hệ thống phòng không Nga trong một lần khai hỏa trong xung đột với Ukraine Ảnh: Chụp màn hình TASS

Ngoài ra, Trung tâm khủng hoảng tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 11.11 cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các địa phương đông dân cư trong tỉnh bằng gần 30 UAV trong 24 giờ, theo TASS.

TASS còn dẫn lời Đại sứ lưu động Rodion Miroshnik thuộc Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine vào một số tỉnh của Nga hoặc khu vực do lực lượng Nga kiểm soát ở Ukraine trong tuần qua đã khiến 8 dân thường thiệt mạng và 45 người bị thương, với 79% số thương tích là do các cuộc tấn công bằng UAV.

Cũng theo ông Miroshnik, phần lớn thương vong được báo cáo ở tỉnh Belgorod, một số khu vực do Nga kiểm soát ở hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson (miền nam Ukraine) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (miền đông Ukraine).

Ông Miroshnik còn cáo buộc rằng trong tuần qua, quân đội Ukraine đã phóng tới 500 quả đạn mỗi ngày vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các tòa nhà dân cư cao tầng, các cơ sở thương mại và xã hội, các khu công nghiệp dân sự, phương tiện cá nhân, và cơ sở hạ tầng năng lượng, dầu khí.

Ông Miroshnik khẳng định các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào 11 vùng của Nga, tất cả đều nằm xa biên giới giữa hai nước. "Các UAV tầm xa đã được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các vùng Volgograd, Voronezh, Ivanovo, Kostroma, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Ryazan, Saratov, Smolensk và Yaroslavl, cũng như Cộng hòa Bashkortostan. Tại vùng Volgograd, một người đàn ông 48 tuổi đã thiệt mạng khi một máy bay không người lái đâm vào một tòa nhà dân cư", ông nói.

Đến tối 11.11 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga.

Tổng thống Zelensky thăm thành phố tiền tuyến Kherson

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố tiền tuyến Kherson hôm 11.11. Thành phố này chỉ cách các vị trí của binh sĩ Nga bên kia sông Dnipro vài km và đang phải đối mặt với các cuộc ném bom và tấn công liên tục của máy bay không người lái từ Nga, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh tự sướng trước lối vào thành phố Kherson ngày 11.11 Ảnh: Reuters

Ông Zelensky đã đăng một bức ảnh chụp tự sướng tại lối vào thành phố, và một video ghi lại cảnh ông đang phát biểu nhân dịp đánh dấu 3 năm ngày Nga rút quân khỏi Kherson vào năm 2022. "Chúng tôi đang chuẩn bị các quyết định nhằm củng cố Kherson", ông phát biểu.

Tổng thống Zelensky cho hay ông sẽ tổ chức một cuộc họp với các quan chức địa phương và đại diện quân đội để bàn cách bảo vệ thành phố Kherson, theo Reuters.

Đến tối 11.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu của ông Zelensky.

