Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phương Tây đang học kinh nghiệm Nga ở Ukraine?

H.G
H.G
11/11/2025 05:20 GMT+7

TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho hay các nước phương Tây đang phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm Nga sử dụng vũ khí và xe tác chiến trên chiến trường Ukraine.

Phương Tây đang học kinh nghiệm Nga ở Ukraine ? - Ảnh 1.

Một UAV tấn công tầm xa Lancet của Nga trên hành trình bay đến mục tiêu

ảnh: telegram

Ông Lavrov nhắc lại, vào thời điểm Nga phải triển khai lực lượng ứng phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, nhiều chuyên gia quốc tế đã đánh giá cao những chiến dịch được các đơn vị Nga sử dụng phương tiện nước này sản xuất trên chiến trường.

"Và giờ đây, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây tiếp tục tỉ mỉ phân tích kinh nghiệm của Nga", theo nhà ngoại giao, thêm rằng điều này phản ánh vai trò và danh tiếng của Nga trên trường quốc tế. Ngoại trưởng Nga cũng cho biết những sản phẩm của Tập đoàn sản xuất vũ khí Rosoboronexport hiện được cung cấp cho các đối tác chiến lược của Nga và những nước khác thông qua các thương vụ.

UAV Ukraine mất uy lực ở Pokrovsk vì chiến thuật mới của Nga

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này muốn mua 27 tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ, đồng thời tìm cách mượn hệ thống này từ các nước đồng minh châu Âu, theo tờ The Guardian đưa tin ngày 9.11.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.355: Nga, Ukraine leo thang tấn công cơ sở hạ tầng

Chiến sự Ukraine ngày 1.355: Nga, Ukraine leo thang tấn công cơ sở hạ tầng

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 8.11 rạng sáng 9.11 đã làm gián đoạn tạm thời nguồn cung điện và sưởi ấm tại thành phố Voronezh (ở tây nam nước Nga).

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga phương Tây châu Âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận