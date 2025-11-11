Phương Tây đang học kinh nghiệm Nga ở Ukraine?

Một UAV tấn công tầm xa Lancet của Nga trên hành trình bay đến mục tiêu ảnh: telegram

Ông Lavrov nhắc lại, vào thời điểm Nga phải triển khai lực lượng ứng phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, nhiều chuyên gia quốc tế đã đánh giá cao những chiến dịch được các đơn vị Nga sử dụng phương tiện nước này sản xuất trên chiến trường.

"Và giờ đây, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây tiếp tục tỉ mỉ phân tích kinh nghiệm của Nga", theo nhà ngoại giao, thêm rằng điều này phản ánh vai trò và danh tiếng của Nga trên trường quốc tế. Ngoại trưởng Nga cũng cho biết những sản phẩm của Tập đoàn sản xuất vũ khí Rosoboronexport hiện được cung cấp cho các đối tác chiến lược của Nga và những nước khác thông qua các thương vụ.

UAV Ukraine mất uy lực ở Pokrovsk vì chiến thuật mới của Nga

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này muốn mua 27 tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ, đồng thời tìm cách mượn hệ thống này từ các nước đồng minh châu Âu, theo tờ The Guardian đưa tin ngày 9.11.