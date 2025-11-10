Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Gom đủ phiếu tại Thượng viện, chính phủ Mỹ sắp mở cửa lại?

Thụy Miên
Thụy Miên
10/11/2025 08:39 GMT+7

Sáng nay (10.11, giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ được cho là đã gom đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật chi tiêu nhằm mở cửa lại chính phủ, sau khi có ít nhất 8 thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ nói sẽ bỏ phiếu thuận.

Đạt được đủ phiếu tại Thượng viện Mỹ để mở cửa lại chính phủ - Ảnh 1.

Thượng viện đã đạt được bước ngoặt để hướng tới chấm dứt giai đoạn chính phủ đóng cửa

ảnh: reuters

Theo Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin, ít nhất 8 thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đã đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu để mở cửa lại chính phủ với các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Nhà Trắng. Điều kiện để mở cửa lại chính phủ là phía đảng Cộng hòa đồng ý sẽ bỏ phiếu để gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế.

Nếu được thông qua, thỏa thuận trên sẽ chấm dứt thời gian đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, bao gồm một biện pháp tạm thời nhằm cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động đến tháng 1.2026 và liên kết với một gói tài trợ lớn hơn cho hoạt động của một số cơ quan chủ chốt của chính phủ.

Thỏa thuận không có điều khoản đảm bảo rằng các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế, vốn là trọng tâm của cuộc giằng co ở Thượng viện Mỹ suốt 40 ngày qua, sẽ được gia hạn. Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân chủ đồng ý bỏ phiếu tin rằng lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Hạ viện lẫn Thượng viện sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra tiếng nói chung trong vài tuần tới.

Thượng viện dự kiến bỏ phiếu dự luật chi tiêu trong sáng nay (giờ Việt Nam), theo một trợ lý của đảng Cộng hòa. Cần 60 phiếu để thông qua.

Thỏa thuận đạt được nhờ sự dàn xếp vào tối 9.11, giờ Mỹ đến từ 3 cựu thống đốc là các thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (bang New Hampshire), thượng nghị sĩ Angus King (bang Maine) và thượng nghị sĩ Maggie Hassan (bang New Hampshire) cùng với thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện John Thune và Nhà Trắng.

Một trong các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đồng ý bỏ phiếu là ông Tim Kaine của bang Virginia, người đại diện hàng ngàn người lao động liên bang của tiểu bang này.

Và điều quan trọng đối với ông Kaine là các thành viên đảng Dân chủ cũng đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng về việc đảo ngược quyết định sa thải hàng loạt viên chức liên bang trong thời gian đóng cửa, cùng với các biện pháp bảo vệ để tránh tình trạng này diễn ra trong thời gian còn lại của năm tài chính hiện tại. Thỏa thuận cũng đảm bảo rằng tất cả người lao động của chính quyền liên bang đều trả lương trong suốt thời gian đóng cửa.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ vẫn chưa đưa tuyên bố liệu họ có ủng hộ thỏa thuận trên hay không. Các thành viên trong đảng đã có một cuộc họp kín kéo dài nhiều giờ vào tối 9.11 (giờ Mỹ).

Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ theo đường lối cấp tiến đã mạnh mẽ phản đối kế hoạch này, trong đó có thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của bang Connecticut.

