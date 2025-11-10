Chính phủ Mỹ yêu cầu các bang dừng việc trợ cấp toàn bộ tem phiếu thực phẩm

Hãng AP ngày 10.11 đưa tin văn bản của USDA nêu rõ các bang cần phải dừng hoạt động giải ngân toàn bộ trợ cấp cho chương trình tem phiếu thực phẩm, tên chính thức là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

Động thái trên bắt nguồn từ diễn biến sau các phán quyết của tòa án. Ngày 31.10, 2 thẩm phán liên bang đã yêu cầu chính phủ tài trợ một phần SNAP để ngăn việc chương trình này cạn ngân sách trong tháng 11 do chính phủ đóng cửa.

Vào ngày 6.11, thẩm phán liên bang John McConnell ở bang Rhode Island ra lệnh chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump phải giải ngân toàn bộ trợ cấp SNAP. Dù vậy, đến ngày 7.11, thẩm phán Tòa án Tối cao Ketanji Brown Jackson đã phán quyết tạm dừng việc giải ngân toàn bộ SNAP.

Điểm phân phát thực phẩm ở bang Colorado, Mỹ ngày 7.11 ẢNH: REUTERS

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, USDA ngày 8.11 đã gửi văn bản nhấn mạnh hoạt động giải ngân toàn bộ SNAP ở các tiểu bang là “trái phép” và cảnh báo sẽ có hậu quả nếu vi phạm.

USDA đã gửi đơn kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang, cho rằng các tiểu bang đã hành động vội vàng và giải ngân nhầm toàn bộ phúc lợi của SNAP.

Diễn biến này đặt ra khả năng có các cuộc đối đầu pháp lý. Hiện một số tiểu bang sử dụng ngân sách của bang đó để tài trợ SNAP, trong khi có bang dùng ngân sách được chính phủ liên bang cấp. Chưa rõ văn bản của USDA áp dụng cho những bang nào.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski của bang Alaska nói rằng chỉ thị của USDA “gây sốc” cho các bang tự trích ngân sách địa phương để tài trợ SNAP. Trong khi đó, Thống đốc Dân chủ Maura Healey ở bang Massachusetts khẳng định sẵn sàng đối đầu với chính quyền ông Trump tại tòa án, theo Reuters.