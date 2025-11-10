Hàng ngàn chuyến bay bị hủy ở Mỹ vì chính phủ đóng cửa

Sân bay quốc tế San Diego ở California là một trong các phi trường phải cắt giảm chuyến bay vì chính phủ Mỹ đóng cửa ảnh: reuters

Reuters hôm nay 10.11 đưa tin các hãng hàng không lớn đang phải đối mặt với ngày thứ ba liên tiếp cắt giảm chuyến bay theo yêu cầu của chính phủ Mỹ sau khi hàng ngàn trường hợp chuyến bay bị trễ và hủy chuyến đã gây tắc nghẽn hoạt động hàng không hôm 8.11 trong giai đoạn chính phủ đóng cửa.

Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu các hãng hàng không từ ngày 7.11 cắt giảm 4% số chuyến bay mỗi ngày tại 40 sân bay lớn trên toàn quốc do lo ngại về an toàn trong kiểm soát không lưu trong lúc chính phủ đóng cửa. Con số này phải tăng lên 6% vào hôm 11.11 và đạt 10% hôm 14.11.

Nhiều hãng hàng không bắt đầu lên kế hoạch hủy chuyến trong những ngày tới. Ví dụ, United Airlines cho biết hãng sẽ hủy 190 chuyến bay hôm nay (10.11) và 269 chuyến vào ngày mai.

Tính đến 16 giờ 20 hôm 9.11 theo giờ Mỹ (4 giờ 20 hôm 10.11 giờ Việt Nam), dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy đã có 2.215 chuyến bay nội địa Mỹ bị hủy và hơn 7.200 chuyến bị hoãn.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các kiểm soát viên không lưu, những người đã không được trả lương trong thời gian chính phủ không hoạt động (đến nay đã 40 ngày).

"Mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn… 2 tuần trước Lễ Tạ ơn, các bạn sẽ chứng kiến hoạt động đi lại bằng đường hàng không giảm mạnh", Bộ trưởng Duffy nói trên Đài CNN.

Hàng triệu người dân Mỹ thường di chuyển trong giai đoạn trước Lễ Tạ ơn, một trong những kỳ nghỉ quan trọng nhất của nước này, và năm nay rơi vào ngày 27.11.

Ông Duffy cảnh báo nhiều người sẽ không thể lên máy bay, vì sẽ không có đủ chuyến bay nếu tình trạng này không được giải quyết.

Chủ nhật (9.11) cũng trở thành ngày hủy chuyến nhiều nhất kể từ khi chính phủ đóng cửa hôm 1.10.