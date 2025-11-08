Thượng viện Mỹ tìm cách khôi phục hoạt động của chính phủ

Trước đó, Thượng viện không thông qua được biện pháp chi tiêu ngắn hạn, dù đã tiến hành bỏ phiếu 14 lần vào ngày 6.11. Đảng Cộng hòa giữ thế đa số 53-47 tại Thượng viện, nhưng cần 60 phiếu ủng hộ để mở cửa lại chính phủ, vốn đóng cửa một phần từ ngày 1.10 và hiện kéo dài kỷ lục. Với một nghị sĩ Cộng hòa phản đối, Thượng viện sẽ cần ít nhất 8 nghị sĩ Dân chủ ủng hộ, nhưng đến nay chỉ có 3 người.

Đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài phá kỷ lục, ông Trump lo lắng

Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ra lệnh giảm số chuyến bay trên cả nước từ sáng 7.11 (giờ Washington D.C), do lo ngại việc thiếu người ảnh hưởng an toàn bay. Hơn 800 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 7.11 và khoảng 200 chuyến bay bị hủy, 6.800 chuyến bay bị hoãn trong ngày 6.11. Tình trạng này xảy ra khi Mỹ sắp bước vào đợt cao điểm đi lại dịp lễ Tạ ơn (27.11).

Trong diễn biến liên quan, Thẩm phán liên bang John McConnell tại TP.Providence (bang Rhode Island) ngày 6.11 ra phán quyết yêu cầu chính phủ Mỹ phải cấp đầy đủ ngân sách hỗ trợ lương thực cho 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp trong tháng 11 trước ngày 7.11 (giờ địa phương), chặn kế hoạch chỉ cấp một phần trong thời gian chính phủ đóng cửa. Chính phủ Mỹ kháng cáo phán quyết.



