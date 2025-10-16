Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mỹ thiệt hại nặng ra sao vì chính phủ đóng cửa?
Video Thế giới

Mỹ thiệt hại nặng ra sao vì chính phủ đóng cửa?

La Vi
La Vi
16/10/2025 11:07 GMT+7

Tình trạng đình chỉ hoạt động chính phủ Mỹ đã kéo dài quá hai tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết.

Vào hôm 15.10, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội dường như đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc bế tắc kéo dài.

Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lần đầu tiên đưa ra con số ước tính thiệt hại của việc đóng cửa chính phủ: "Chúng tôi tin rằng việc ngừng hoạt động của chính phủ có thể bắt đầu khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại tới 15 tỉ USD mỗi ngày".

Ông Bessent phát biểu trong lúc các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo tài chính và kinh tế thế giới diễn ra tại Washington.

Ông nói thêm rằng điều duy nhất đang làm chậm lại sự bùng nổ đầu tư ở Mỹ, bao gồm cả AI, chính là tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài.

Mỹ thiệt hại 15 tỉ USD mỗi ngày vì chính phủ đóng cửa - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 15.10

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, các dữ liệu quan trọng về kinh tế Mỹ mà cả thế giới phải dựa vào để tính toán thì đang cạn dần.

Thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Mỹ đóng vai trò rất quan trọng đối với các quốc gia như Nhật Bản, vì Tokyo cần dựa vào dữ liệu của Mỹ để dự đoán triển vọng nền kinh tế của chính Nhật Bản.

Một nhà hoạch định chính sách Nhật Bản nhận định tình huống mù dữ liệu chẳng khác gì một "trò đùa".

Vị này bình luận rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell "thường nói chính sách của Fed dựa vào dữ liệu, nhưng lúc này chẳng có dữ liệu nào để căn cứ".

Thượng viện đã không thông qua dự luật do Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa và cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 21.11.

Đảng Dân chủ nói họ đang giữ lại các phiếu bầu cần thiết để vận động cho các biện pháp sửa chữa hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ngày 14.10, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông trong ngày 17.10 sẽ công bố vào một danh sách các "chương trình của Đảng Dân chủ" sẽ phải dừng lại vì tình trạng đóng cửa chính phủ .

Ông không nêu rõ những chương trình nào, nhưng nói với các phóng viên rằng các quyết định chấm dứt này sẽ là vĩnh viễn.

Sau đó vào ngày 15.10, một thẩm phán liên bang tại California đã ra lệnh cho chính quyền ông Trump ngừng các cuộc sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa chính phủ, trong khi bà xem xét các khiếu nại của công đoàn rằng việc cắt giảm việc làm là bất hợp pháp.

