Nga đang chuẩn bị đáp trả tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Trong cuộc họp báo ngày 8.11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng đến nay vẫn chưa nhận được sự giải thích nào từ Mỹ về mệnh lệnh khôi phục thử vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài RT.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay Mỹ vẫn chưa làm rõ ý định của Tổng thống Donald Trump về việc thử hạt nhân

ẢNH: REUTERS

Ông Trump vào cuối tháng 10 ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu chuẩn bị khôi phục thử vũ khí hạt nhân sau hơn 3 thập niên, cho rằng các nước khác đang thử nghiệm trong khi Mỹ thì không.

Phía Nga đã cảnh báo rằng sẽ phản ứng tương thích nếu nước nào chấm dứt cam kết không thử vũ khí hạt nhân. Điện Kremlin cũng đề nghị Mỹ làm rõ ý định của ông Trump.

"Không rõ là thử các phương tiện mang hạt nhân hay các vụ nổ chưa tới hạn", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói ngày 8.11, bổ sung rằng những bình luận của các quan chức Mỹ cho đến nay gợi ý họ vẫn chưa thống nhất về chính sách của họ.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng việc thử nghiệm sẽ không liên quan những vụ nổ hạt nhân mà chỉ là các thử nghiệm thấp hơn mức đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov mới đây thông báo Moscow sẽ phải chuẩn bị cho việc thử hạt nhân toàn diện để đáp trả Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho toàn bộ cơ quan liên quan thu thập và phân tích thông tin cần thiết về kế hoạch của Mỹ để chuẩn bị phản ứng tương thích.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho việc phản ứng này nếu Mỹ khôi phục thử vũ khí hạt nhân. "Liên quan chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp Hội đồng An ninh hôm 5.11, mệnh lệnh đã được chấp thuận thi hành và đang được chuẩn bị. Công chúng sẽ được thông báo về kết quả", ông Lavrov nói. Washington chưa bình luận về tuyên bố mới của nhà ngoại giao Nga.