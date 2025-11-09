Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga đang chuẩn bị đáp trả tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Vi Trân
Vi Trân
09/11/2025 08:03 GMT+7

Nga phàn nàn vẫn chưa nhận lời giải thích của Mỹ về ý định thử vũ khí hạt nhân và cảnh báo Moscow cũng đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm như vậy.

Trong cuộc họp báo ngày 8.11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng đến nay vẫn chưa nhận được sự giải thích nào từ Mỹ về mệnh lệnh khôi phục thử vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài RT.

Nga đang chuẩn bị đáp trả tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay Mỹ vẫn chưa làm rõ ý định của Tổng thống Donald Trump về việc thử hạt nhân

ẢNH: REUTERS

Ông Trump vào cuối tháng 10 ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu chuẩn bị khôi phục thử vũ khí hạt nhân sau hơn 3 thập niên, cho rằng các nước khác đang thử nghiệm trong khi Mỹ thì không.

Phía Nga đã cảnh báo rằng sẽ phản ứng tương thích nếu nước nào chấm dứt cam kết không thử vũ khí hạt nhân. Điện Kremlin cũng đề nghị Mỹ làm rõ ý định của ông Trump.

"Không rõ là thử các phương tiện mang hạt nhân hay các vụ nổ chưa tới hạn", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói ngày 8.11, bổ sung rằng những bình luận của các quan chức Mỹ cho đến nay gợi ý họ vẫn chưa thống nhất về chính sách của họ.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng việc thử nghiệm sẽ không liên quan những vụ nổ hạt nhân mà chỉ là các thử nghiệm thấp hơn mức đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov mới đây thông báo Moscow sẽ phải chuẩn bị cho việc thử hạt nhân toàn diện để đáp trả Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho toàn bộ cơ quan liên quan thu thập và phân tích thông tin cần thiết về kế hoạch của Mỹ để chuẩn bị phản ứng tương thích.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho việc phản ứng này nếu Mỹ khôi phục thử vũ khí hạt nhân. "Liên quan chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp Hội đồng An ninh hôm 5.11, mệnh lệnh đã được chấp thuận thi hành và đang được chuẩn bị. Công chúng sẽ được thông báo về kết quả", ông Lavrov nói. Washington chưa bình luận về tuyên bố mới của nhà ngoại giao Nga.

Tin liên quan

Nga - Mỹ leo thang căng thẳng hạt nhân

Nga - Mỹ leo thang căng thẳng hạt nhân

Việc hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới leo thang tuyên bố về khả năng khôi phục thử nghiệm loại vũ khí hủy diệt này khiến nhiều bên lo ngại.

Ông Putin cảnh báo 'đáp trả tương xứng' nếu Mỹ tái thử hạt nhân

Ông Trump tố nhiều nước lén thử hạt nhân, Bắc Kinh phản ứng

Khám phá thêm chủ đề

nga Sergey Lavrov thử vũ khí hạt nhân Mỹ Trump putin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận