Ông Putin cảnh báo 'đáp trả tương xứng' nếu Mỹ tái thử hạt nhân

"Nga luôn tuân thủ nghiêm ngặt và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và chúng tôi không có kế hoạch vi phạm các cam kết này", CNN dẫn lời Tổng thống Putin nói tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5.11.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cảnh báo nếu Mỹ hoặc các quốc gia ký kết CTBT bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, Nga "sẽ phải có những biện pháp đáp trả tương xứng và phù hợp".

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp tại Moscow ngày 5.11.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Putin cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành và cơ quan liên quan "đệ trình đề xuất phối hợp" về việc chuẩn bị cho khả năng tái khởi động thử nghiệm hạt nhân.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nhấn mạnh rằng chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. "Chúng tôi chỉ đang điều tra xem liệu có cần thiết phải chuẩn bị hay không. Chúng tôi vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của mình về lệnh cấm thử hạt nhân nói chung", ông Peskov nói với CNN.

Phát biểu này được đưa ra không lâu sau khi ông Putin tuyên bố Nga đã thử thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon, loại vũ khí có tầm bắn ước tính hơn 9.600 km. Sau đó, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng: "Do các quốc gia khác đang thử nghiệm, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Cả Nga và Mỹ đều không thử vũ khí hạt nhân kể từ những năm 1990 và là 2 bên ký kết CTBT - cấm mọi vụ thử hạt nhân cho dù vì mục đích quân sự hay dân sự.

Theo Tổ chức Sáng kiến đe dọa hạt nhân (NTI), Nga thực hiện vụ thử hạt nhân cuối cùng vào tháng 10.1990, trong khi Mỹ dừng thử nghiệm từ năm 1992.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ngày 5.11 cảnh báo rằng Washington đang "tăng cường năng lực tấn công chiến lược", bất chấp việc chưa có động thái thử nghiệm chính thức.

"Tất nhiên, chúng ta phải tập trung không chỉ vào các tuyên bố và nhận xét của các chính trị gia và quan chức Mỹ, mà trên hết là vào các hành động thực tế của Mỹ", ông Belousov ám chỉ việc Washington rút khỏi một số hiệp ước kiểm soát vũ khí và phát triển các loại vũ khí mới.

Ông Belousov nhấn mạnh lực lượng răn đe hạt nhân của Nga phải luôn trong tình trạng sẵn sàng, đồng thời tiết lộ bãi thử hạt nhân trung tâm Novaya Zemlya đã sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết Mỹ "chưa đưa ra lời giải thích chính thức" về tuyên bố thử vũ khí hạt nhân của ông Trump gần đây và Nga "không có lý do gì để tin rằng Washington sẽ kiềm chế tiến hành thử nghiệm trong tương lai gần".

Ông Gerasimov nói thêm "nếu Nga không hành động ngay, thời gian và cơ hội để phản ứng kịp thời sẽ bị mất", đồng thời lưu ý rằng quá trình chuẩn bị cho thử hạt nhân có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump ngày 5.11 nói rằng ông có thể sẽ xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Nga hiện đứng thứ 2. Trung Quốc ở vị trí thứ 3, còn cách khá xa, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng ta trong 4 hoặc 5 năm nữa. Có thể chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa, gồm cả 3 nước. Chúng ta sẽ xem liệu điều đó có hiệu quả hay không".