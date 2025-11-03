Ông Trump tố nhiều nước lén thử hạt nhân, Bắc Kinh phản ứng

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News được phát sóng ngày 2.11, Tổng thống Trump cáo buộc nhiều nước đã lén thử hạt nhân.

"Họ sẽ không nói cho bạn biết đâu. Bạn không biết được nơi họ thử nghiệm. Họ thử bên dưới lòng đất nơi người ta không biết chính xác điều gì xảy ra với cuộc thử nghiệm. Bạn cảm nhận một chút rung chuyển", ông Trump nói.

Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars từ vùng Arkhangelsk trong cuộc tập trận được công bố hôm 22.10 ẢNH: REUTERS

"Họ thử và chúng ta thì không. Chúng ta cũng phải thử. Nga đã thử, gần tương tự như lời đe dọa hôm nọ khi họ nói sẽ thực hiện một hình thức thử nghiệm ở mức độ khác. Nhưng Nga đã thử và Trung Quốc cũng vậy, và chúng ta cũng sẽ thử", ông Trump bổ sung và cho rằng Triều Tiên cùng Pakistan cũng đã thử hạt nhân.

Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố rằng Mỹ có kho vũ khí hạt nhân tốt nhất và đã được cải tiến trong nhiệm kỳ đầu của ông. Theo ông, Mỹ sẽ không biết được vũ khí hạt nhân của mình có hoạt động hay không nếu không thử chúng.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong cuộc họp báo ngày 3.11 bác bỏ cáo buộc nói trên của Tổng thống Trump.

"Trung Quốc luôn đi theo con đường phát triển hòa bình, theo đuổi chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên, duy trì chiến lược hạt nhân tự vệ và tuân thủ cam kết ngừng thử hạt nhân", bà Mao nói.

Nga, Triều Tiên và Pakistan chưa bình luận về phát biểu mới nhất của ông Trump.

Sẽ không có 'đám mây hình nấm' trong vụ thử hạt nhân mà ông Trump chỉ thị

Hôm 30.10, ông Trump ra lệnh cho Lầu Năm Góc ngay lập tức khôi phục thử vũ khí hạt nhân vì các nước khác cũng làm vậy. Tuyên bố của ông gây tranh cãi và nhiều bên đặt dấu hỏi liệu ông đang nói đến một vụ nổ hạt nhân hay thử nghiệm các phương tiện khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân như tên lửa, ngư lôi.

Điện Kremlin sau đó cho hay không có thông tin về nước nào thử vũ khí hạt nhân như Tổng thống Trump nói và khẳng định cam kết không thử hạt nhân vẫn còn hiệu lực, theo TASS. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đang theo dõi sát sao việc thi hành cam kết này và sẽ phản ứng tương tự nếu có nước nào vi phạm.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 2.11 làm rõ ý của ông Trump, khẳng định Mỹ sẽ không thử cho nổ hạt nhân. Thay vào đó, cuộc thử nghiệm sẽ liên quan tất cả các bộ phận khác của vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động bình thường và có thể tạo ra một vụ nổ hạt nhân.

Lần gần nhất Mỹ thử vũ khí hạt nhân là vào năm 1992, trong khi Trung Quốc là năm 1996 còn Liên Xô là năm 1990, theo tờ The New York Times. Trong thế kỷ 21, chỉ có duy nhất Triều Tiên được cho là đã kích nổ hạt nhân để thử nghiệm, với lần gần nhất vào tháng 9.2017.