Thế giới

Triều Tiên ra tuyên bố về hạt nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Trung

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2025 08:27 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã ra tuyên bố về vấn đề hạt nhân hóa trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh trong hôm nay, bên lề Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc). Văn phòng của ông Lee hôm 31.10 cho hay ông và ông Tập sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, theo Hãng tin Yonhap.

- Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC ở Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 31.10

Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho đã chỉ trích Hàn Quốc vì tìm cách nêu vấn đề phi hạt nhân hóa bất cứ khi nào có cơ hội, theo Yonhap, trích dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay. 

"Hàn Quốc vẫn chưa nhận thức được rằng việc cố gắng phủ nhận vị thế của CHDCND Triều Tiên là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như thảo luận về giấc mơ biến [mong muốn] phi hạt nhân hóa thành hiện thực, chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết thông thường của họ", KNCA dẫn tuyên bố từ ông Pak.

"Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chứng minh rằng phi hạt nhân hóa là một "giấc mơ viển vông" không bao giờ có thể trở thành hiện thực", ông Pak tuyên bố.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Hàn Quốc cũng như Trung Quốc đối với tuyên bố của ông Pak.

Xem tên lửa, xe tăng Triều Tiên tại lễ duyệt binh

