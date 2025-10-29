Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa, ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2025 07:05 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 29.10 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình đất đối đất vào phía tây bán đảo Triều Tiên hôm 28.10.

Tên lửa hành trình nói trên của Triều Tiên được phóng thẳng đứng và bay khoảng 7.800 giây theo một lộ trình được thiết lập trước để bắn trúng mục tiêu, theo KCNA.

Đề cập cuộc phóng tên lửa mới, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên Pak Jong-chon nhấn mạnh những thành công quan trọng đang được đạt được trong việc phát triển lực lượng hạt nhân của Triều Tiên theo kế hoạch do đảng Lao động Triều Tiên đề ra.

- Ảnh 1.

Màn hình tivi tại một nhà ga xe lửa ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 22.10 chiếu bản tin có cảnh quay về cuộc thử tên lửa của Triều Tiên

Ảnh: AFP

Chủ tịch Kim Jong-un không tham dự cuộc thử nghiệm tên lửa mới, theo KCNA. Hãng thông tấn này cũng đã không đề cập ông Kim trong bản tin về cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí bội siêu thanh trong tuần trước. Ông Kim thường xuyên giám sát các cuộc phóng tên lửa quan trọng ở Triều Tiên.

Triều Tiên thông báo cuộc phóng tên lửa mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến thành phố Gyeongju của Hàn Quốc trong hôm nay để gặp gỡ các nhà lãnh đạo và dự hội nghị cấp cao APEC, theo Reuters. Tổng thống Trump dự kiến hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30.10.

Ông Trump cũng đã nói rằng ông "rất muốn gặp" ông Kim Jong-un trong tuần này khi nhà lãnh đạo Mỹ có chuyến thăm đầu tiên tới bán đảo Triều Tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, theo AFP. Bình Nhưỡng vẫn chưa công khai phản hồi về thông điệp này của ông Trump.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã gặp ông Kim 3 lần, trong đó có cuộc gặp tại khu phi quân sự liên Triều vào cuối tháng 6.2019.

