Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa bội siêu thanh

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23.10 cho hay: “Hai tên lửa bội siêu thanh được phóng từ quận Ryokpho, thủ đô Bình Nhưỡng, theo hướng đông bắc, đã đánh trúng mục tiêu định sẵn tại vùng cao nguyên Kwesang ở tỉnh Bắc Hamgyong”.

KCNA nêu thêm vụ thử do Cục Tên lửa Triều Tiên tiến hành hôm 22-10 là một phần trong chương trình phát triển năng lực quốc phòng, nhằm “nâng cao tính bền vững và hiệu quả của khả năng răn đe chiến lược trước các đối thủ tiềm tàng”.

Triều Tiên ngày 23.10 công bố vụ thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh hôm 22.10 ẢNH: REUTERS

Trước đó, quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn theo hướng đông bắc vào sáng 22.10, theo Hãng tin Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không có mặt tại vụ phóng thử tên lửa. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon cùng các quan chức khác thị sát sự kiện này.

Ông Pak tuyên bố "hệ thống vũ khí tiên tiến mới là minh chứng rõ nét cho việc Triều Tiên không ngừng nâng cấp năng lực kỹ thuật tự vệ", đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh răn đe và phòng vệ. Ông mô tả hệ thống vũ khí được thử nghiệm có "giá trị chiến lược mới".

Xem tên lửa, xe tăng Triều Tiên tại lễ duyệt binh

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6, cũng như vụ thử đầu tiên trong khoảng 5 tháng qua. Vụ thử nghiệm diễn ra chưa đầy 1 tuần trước khi Hàn Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Gyeongju từ ngày 31.10 đến 1.11.