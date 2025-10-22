Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa đạn đạo sau 5 tháng

Hãng Yonhap dẫn thông báo vào lúc 8 giờ 20 của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Quân đội Triều Tiên tập trận phóng tên lửa và pháo binh hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Quân đội Hàn Quốc xác nhận đó là tên lửa tầm ngắn song chưa có thông tin chi tiết về vụ phóng được công bố thêm. Tuần duyên Nhật Bản và Bộ Quốc phòng nước này không gửi cảnh báo phóng tên lửa, cho thấy đây có thể là tên lửa tầm ngắn, theo tờ The Japan Times.

Đây là lần phóng tên lửa đầu tiên trong vòng 5 tháng của Triều Tiên. Nước này đã phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa hành trình ra vùng biển phía đông vào các ngày 8.5 và 22.5.

Hồi tháng 6, quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng hơn 10 quả đạn pháo phản lực từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về hướng tây bắc.

Triều Tiên chưa bình luận về thông tin mới nhất của Hàn Quốc. Đây được cho là lần phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6.

Vụ phóng cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Takaichi Sanae đắc cử Thủ tướng Nhật Bản.

Mặt khác, vụ phóng này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc từ ngày 31.10 đến 1.11. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tham dự sự kiện.