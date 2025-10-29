Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàn Quốc siết chặt an ninh cho hội nghị APEC

Vi Trân
Vi Trân
29/10/2025 06:10 GMT+7

Hãng Yonhap ngày 28.10 đưa tin an ninh tại TP.Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (đông nam Hàn Quốc) đã được nâng lên mức cao nhất ngay trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra từ ngày 31.10 - 1.11.

An ninh được siết chặt tối đa tại Khu du lịch Bomun, nơi diễn ra hội nghị và cũng là điểm lưu trú của nhiều nhà lãnh đạo. Tổng cộng 19.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên khắp Gyeongju trong suốt tuần lễ hội nghị, gồm cảnh sát chống bạo động, các đơn vị đặc nhiệm.

Hàn Quốc siết chặt an ninh cho hội nghị APEC - Ảnh 1.

Cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc dẫn chó nghiệp vụ tuần tra tại địa điểm tổ chức hội nghị APEC ngày 28.10

ẢNH: AP

Nhà chức trách Hàn Quốc thiết lập vùng cấm bay quanh địa điểm hội nghị trong khi các hệ thống chống máy bay không người lái đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh như một pháo đài. Trực thăng và xe bọc thép của quân đội cũng túc trực quanh nơi nghỉ ngơi của các lãnh đạo và tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek Gyeongju, địa điểm chính của hội nghị. 

Lực lượng an ninh đã thiết lập chốt kiểm soát tại lối vào trung tâm và tiến hành quy trình kiểm tra nghiêm ngặt như thường thấy tại sân bay. Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Bomun đã bị phong tỏa với hàng rào và chốt kiểm soát. Các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ được lệnh sẵn sàng 24/24 giờ và các xe cứu hỏa, cứu thương được bổ sung gần các điểm hội nghị.

Quân đội Hàn Quốc đã triển khai gần 3.900 quân nhân để hỗ trợ bảo vệ, tuần tra vòng ngoài, hỗ trợ hậu cần và phiên dịch.

