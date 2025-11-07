Rộ tin Tổng thống Putin rạn nứt với Ngoại trưởng Nga, Điện Kremlin lên tiếng

Khi được phóng viên hỏi về thông tin ông Lavrov đã làm mất lòng Tổng thống Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7.11 nhấn mạnh: “Tôi xin trả lời ngắn gọn: không có gì đúng sự thật trong những thông tin này”.

Ông Peskov cũng khẳng định ông Sergey Lavrov vẫn tiếp tục làm việc trên cương vị Ngoại trưởng, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại hội nghị G20 ở Đức năm 2017 ẢNH: REUTERS

Những suy đoán xuất hiện trên mạng xã hội và truyền thông sau khi ông Lavrov ngày 20.10 điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, nhằm thu xếp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra tại Hungary đề bàn về giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó bất ngờ thông báo hoãn kế hoạch gặp, cho rằng việc gặp người đồng cấp Nga lúc này “chỉ mất thời gian”.

Ông Lavrov cũng vắng mặt trong cuộc họp quan trọng của Hội đồng An ninh Nga tuần này. Ngoài ra, liên quan việc Tổng thống Putin cử Phó chánh văn phòng Điện Kremlin Maxim Oreshkin dẫn đầu đoàn Moscow dự hội nghị G20 tại Nam Phi sắp tới, một số suy đoán cho rằng việc ông Lavrov không dẫn đầu đoàn dự G20 phần nào cho thấy sự rạn nứt giữa nhà lãnh đạo Nga và vị ngoại trưởng. Những điều này đã bị Điện Kremlin bác bỏ ngày 7.11.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7.11 chỉ trích bài báo của Financial Times đăng hôm 30.10. Financital Times đưa tin cuộc điện đàm giữa 2 ngoại trưởng Nga - Mỹ đã diễn ra căng thẳng. Bài báo dẫn các thông tin nêu rằng ông Rubio đã báo cáo với Tổng thống Trump là Moscow không có ý định đàm phán, dẫn đến kế hoạch gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ bị gián đoạn. Bà Zakharova cho rằng bài báo trên mang mục đích gây chia rẽ và xôn xao dư luận.

Cũng trong ngày 7.11, ông Peskov cho biết Nga và Mỹ vào một thời điểm nào đó sẽ quay lại thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh, song cần có công tác chuẩn bị tỉ mỉ, TASS đưa tin.