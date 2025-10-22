Ông Trump không muốn ‘phí thời gian’, thượng đỉnh Nga - Mỹ có thể bị hoãn?

Theo Hãng tin AP, khi được hỏi về thông tin cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: “Tôi không muốn có một cuộc họp lãng phí. Tôi không muốn phí thời gian, do đó chúng tôi sẽ chờ xem thế nào”. Ông Trump cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin trong vòng 2 ngày tới.

Hãng TASS, Đài CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng nói rằng chính quyền Mỹ hiện không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa hai Tổng thống Trump - Putin để giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Hai bên vốn đã thống nhất địa điểm tổ chức ở thành phố Budapest, Hungary.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí ngày 21.10 ẢNH: AP

Đồng thời, quan chức Mỹ nói thêm cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov cũng sẽ không diễn ra.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Rubio và ông Lavrov hôm 20.10. “Hai ông Rubio và Lavrov đã có cuộc điện đàm hiệu quả. Do đó, việc tổ chức thêm cuộc gặp trực tiếp giữa hai ngoại trưởng là không cần thiết”, quan chức Mỹ nói.

Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn cam kết làm trung gian hướng đến thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin hôm 16.10, Tổng thống Trump từng trả lời phóng viên rằng có thể gặp nhà lãnh đạo Nga “trong khoảng 2 tuần hoặc muộn hơn”. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố lịch trình chính thức.

Tại Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21.10 nói rằng: “Bạn không thể hoãn một sự kiện mà chưa được lên lịch”.

CNN dẫn một số nguồn tin cho rằng ông Rubio và ông Lavrov đưa ra những kỳ vọng khác nhau về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine khi điện đàm. Vào ngày 21.10, ông Lavrov bác bỏ ý tưởng đóng băng xung đột ở tiền tuyến để bắt đầu đàm phán. Ý tưởng về việc tạm dừng giao tranh và mỗi bên giữ nguyên vị trí được ông Trump và Ukraine ủng hộ, song Moscow nhiều lần bác bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska của Mỹ hồi tháng 8 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã “ít hứng thú đến phương án ngoại giao”, sau khi Mỹ chưa đồng ý chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kyiv.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 21.10 nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho “một sự kiện quan trọng” vẫn đang được tiến hành, cho rằng các thông tin hội nghị thượng đỉnh bị hoãn được đưa ra dưới dạng “nguồn tin ẩn danh” nhằm mục đích gây rối.

Nga và Mỹ trước đó đều xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai tổng thống sẽ diễn ra ở Hungary, dù chưa bên nào công bố thời gian cụ thể.