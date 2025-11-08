Nga xâm nhập Pokrovsk bằng chiến thuật mới, Ukraine đang gặp khó?

Lực lượng Nga đã nhanh chóng mở rộng hoạt động tại Pokrovsk, thành phố ở miền đông Ukraine, nơi hai bên đã tập trung nhân lực và chiến thuật trong tuần qua, trong diễn biến có thể là đỉnh điểm cuối cùng của cuộc giao tranh kéo dài 21 tháng, theo mạng truyền hình Al Jazeera ngày 6.11.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), những đoạn phim định vị địa lý cho thấy binh sĩ Nga có mặt ở một số khu vực thuộc Pokrovsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk và Myrnohrad lân cận là điều cần thiết để kiểm soát các khu vực còn lại của tỉnh Donetsk.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành M114 về phía binh sĩ Nga gần thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk ngày 15.10 Ảnh: Reuters

Lực lượng Nga đã nhắm đến Pokrovsk cách đây gần hai năm, sau khi giành được quyền kiểm soát đối với thành phố Avdiivka, cách đó 39 km về phía đông.

Ukraine coi việc phòng thủ Pokrovsk là cách để làm suy yếu nhân lực của Nga và kéo dài thời gian củng cố "vành đai pháo đài" Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk, những thành phố lớn nhất còn lại và được phòng thủ nghiêm ngặt nhất ở tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, Nga dường như đã qua mặt Ukraine bằng cách tấn công những nhóm binh sĩ Ukraine điều khiển máy bay không người lái (UAV) trước khi họ kịp triển khai UAV và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế tại những điểm quan trọng, theo Al Jazeera.

Chiến thuật mới của Nga và ‘vùng xám’ tại Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29.10 tuyên bố các máy bay tác chiến và chiến thuật, được UAV hỗ trợ, đã gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine tại Pokrovsk. Bộ này còn tuyên bố đã phá hủy hai trong số ba cây cầu bắc qua sông Vovcha, vốn được lực lượng hậu cần Ukraine sử dụng để tiếp cận thành phố Pokrovsk.

"Thật không may, mọi thứ ở hướng Pokrovsk đều đáng buồn", một đơn vị UAV của Ukraine tự xưng là Peaky Blinders đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. "Cường độ di chuyển lớn đến mức những người điều khiển máy bay không người lái không có thời gian để tung [UAV] ra".

Vào ngày 29.10, các chỉ huy Ukraine báo cáo chỉ có 200 binh sĩ Nga ở Pokrovsk. Tuy nhiên, Peaky Blinders viết rằng Nga đã điều động tới 300 lính vào thành phố mỗi ngày.

Bằng cách vô hiệu hóa những người điều khiển UAV của Ukraine và sử dụng UAV sợi quang khó bị gây nhiễu, Nga được cho là đã đạt được lợi thế về số lượng UAV ở khu vực lân cận thành phố Pokrovsk.

Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantyn Mashovets nhận định bộ chỉ huy Nga đã phát triển các chiến thuật xâm nhập mới này để khai thác các điểm yếu của Ukraine là thiếu nhân lực và để lộ nhiều khoảng trống giữa các đơn vị phòng thủ. "Bộ chỉ huy Nga đã thử các phương án khác nhau trong một thời gian", ông Mashovets bình luận.

"Những cải tiến kỹ thuật của Nga, chẳng hạn như UAV tự sát kiểu FPV (góc nhìn người lái) có tầm hoạt động xa hơn, dùng đầu đạn nhiệt áp, và loại UAV "ngủ" hoặc "chờ đợi" dọc theo [các tuyến liên lạc trên bộ], đã cho phép lực lượng Nga… hạn chế việc di chuyển, sơ tán và hậu cần của quân đội Ukraine", ISW bình luận.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với bình luận như trên.