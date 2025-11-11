Dấu ấn của ông Donald Trump sau một năm khuấy đảo thị trường tiền số

Một năm trước, ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng với sự ủng hộ rộng rãi từ các cử tri tiền điện tử. Theo nhiều cách, niềm tin của ngành vào tổng thống Mỹ đã được đền đáp. Ông Trump ban hành nhiều sắc lệnh hành pháp có lợi cho tiền số. Nước Mỹ cũng đã thành lập kho dự trữ Bitcoin chiến lược, mở đường cho loạt động thái tương tự ở nhiều quốc gia.

Những tác động tích cực

Cody Carbone, CEO Digital Chamber, nói với CoinDesk: "Từ những ngày đầu nhiệm kỳ, tổng thống đã ban hành các sắc lệnh hành pháp, thúc đẩy các cơ quan chú ý đến tài sản kỹ thuật số và cách blockchain có thể tăng cường tính minh bạch trong chính phủ".

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Một trong những bước tiến quan trọng nhất là đạo luật GENIUS (Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập đổi mới quốc gia cho tiền ổn định của Mỹ). Reuters nhận định đây là chiến thắng lớn cho những người ủng hộ tiền điện tử, mở đường cho việc đưa tài sản kỹ thuật số thành phương thức thanh toán thông dụng hằng ngày.

"Tôi đã cam kết biến Mỹ thành trung tâm tiền điện tử của thế giới và đó là những gì chúng ta đã làm được", ông Trump nói trong ngày ký ban hành Đạo luật GENIUS, tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng bổ nhiệm loạt nhân sự có tư tưởng cởi mở với tiền mã hóa vào các vị trí quản lý tài chính quan trọng của Mỹ. Đứng đầu danh sách này là Paul Atkins, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Ông Trump cũng bổ nhiệm Jonathan Gould, cựu luật sư tiền điện tử, làm người đứng đầu Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ.

Trong năm đầu nhiệm kỳ, ông Trump cũng bất ngờ ân xá cho loạt nhân vật nổi tiếng trong thị trường tiền số như nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao hay Ross Ulbricht, người đã bị kết án tù chung thân vì điều hành thị trường trực tuyến ngầm Silk Road và nhiều nhân vật khác. Thông thường, lệnh ân xá sẽ được ban hành vào cuối nhiệm kỳ, nhưng ông Trump đã hành động quyết liệt ngay trong năm đầu tiên quay lại Nhà Trắng.

Kristin Smith, Chủ tịch Solana Policy Institute (Viện Chính sách Solana), cho biết: "Năm qua, ngành tiền số đã trải qua những điều không tưởng. Nước Mỹ từ khu vực pháp lý được xác định bằng quy định thực thi, chuyển mình thành khu vực chạy đua để dẫn đầu nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu".

Những rạn nứt hình thành

Bên cạnh những tác động tích cực, thị trường tiền mã hóa cũng chịu nhiều tác động tiêu cực trong một năm qua. Gần đây nhất, việc chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lập pháp của Thượng viện, trong đó có các chính sách quan trọng liên quan đến tiền điện tử, dự luật cấu trúc thị trường.

Theo Coindesk, một số nhà vận động hành lang tiền điện tử đã kín đáo chuyển kỳ vọng của họ sang năm 2027 trước khi Quốc hội hoàn thành công việc. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới được dự đoán sẽ biến Đồi Capitol thành chiến trường chính trị, nơi hành động lưỡng đảng có thể trở nên khó khăn.

Việc chính phủ đóng cửa cũng đã cản trở nỗ lực xin phê duyệt sản phẩm và chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngành công nghiệp tiền mã hóa, vốn cần có sự chấp thuận của SEC. Dù ông Trump đã thiết lập quỹ dự trữ tiền điện tử ở cấp liên bang, đến nay, dự án vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn lập kế hoạch.

Một rủi ro khác đến từ xung đột lợi ích. Rất ít lĩnh vực trong ngành công nghiệp tiền số mà ông Trump và gia đình không chạm đến. Đỉnh điểm gây tranh cãi là những người nắm giữ memecoin được tham dự tiệc tối thân mật với tổng thống.

Hầu hết nhà lãnh đạo nổi tiếng trong ngành tỏ ra thân thiện với ông Trump. Tuy nhiên, những khảo sát mới nhất cho thấy nhiều người đang chuyển hướng, ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ. Nếu xu hướng này kéo dài đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, đảng Dân chủ có thể giành lại thế đa số tại Hạ viện, chấm dứt vị thế của đảng Cộng hòa đang nắm giữ trên cả hai nhánh hành pháp và lập pháp.

Nếu điều đó xảy ra, chương trình nghị sự về tiền điện tử của ông Trump có thể phải điều chỉnh để phù hợp với sự hợp tác lưỡng đảng công khai trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Về tổng quan, năm đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng đã mang lại nhiều tiến bộ về chính sách cho ngành công nghiệp tiền mã hóa. Summer Mersinger, CEO của Hiệp hội Blockchain, nhận định: "Chúng tôi đã chứng kiến các công ty tài sản kỹ thuật số chuyển hoạt động, mở rộng sự hiện diện và tăng số lượng nhân viên nhờ Tổng thống Trump và Quốc hội ủng hộ tiền điện tử".