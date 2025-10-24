Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao

Vi Trân
24/10/2025 07:48 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance từng bị kết án.

Ông Changpeng Zhao, tỉ phú được biết đến với biệt danh "CZ" và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới tiền mã hóa, đã từ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) Binance vào năm 2023 sau khi công ty nhận tội vì không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải nộp mức phạt 4,3 tỉ USD, theo Reuters. Nhà Trắng ngày 23.10 thông báo Tổng thống Trump đã ân xá cho ông Zhao.

Ông Trump ân xá cho cựu CEO Binance Changpeng Zhao - Ảnh 1.

Ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đến tòa án tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) vào tháng 4.2024

ẢNH: AP

Giới chức Mỹ tuyên bố vào năm 2023 rằng Binance không báo cáo các giao dịch đáng ngờ với những tổ chức như Hamas và al-Qaeda, cũng như với các trang web buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Ông Zhao, công dân Canada sinh tại Trung Quốc, đã nộp phạt 50 triệu USD và thụ án gần 4 tháng tù vào năm 2024 sau khi nhận tội với cùng cáo buộc như công ty của mình. Tuy nhiên, ông vẫn giữ cổ phần tại Binance, trong khi một người do ông bổ nhiệm được chọn làm CEO.

Trên mạng xã hội X, ông Changpeng Zhao nói "vô cùng biết ơn vì được ân xá hôm nay và cảm ơn Tổng thống Trump vì đã duy trì cam kết của nước Mỹ đối với công bằng, đổi mới và công lý". "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước Mỹ trở thành trung tâm của tiền điện tử", ông Zhao nói thêm.

Tổng thống Mỹ được hiến pháp trao quyền hạn rộng rãi trong việc ân xá, xóa bản án hình sự liên bang, giảm nhẹ bản án. Các tổng thống thường chờ đến cuối nhiệm kỳ mới sử dụng quyền này nhưng không bắt buộc phải làm vậy.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 23.10 cho biết ông Zhao bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden truy tố "trong cuộc chiến của họ chống lại tiền mã hóa" trong khi ông Trump khi còn tranh cử đã cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến này của người tiền nhiệm. Bà Leavitt khẳng định rằng mọi quyết định ân xá đều được xem xét kỹ lưỡng.

Đây là động thái mới nhất của ông Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số và xóa bỏ những sai phạm trong quá khứ của lĩnh vực này, theo Reuters.

Hồi tháng 3, ông Trump ân xá cho 3 đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX, những người đã nhận tội vào năm 2022 vì không tuân thủ đạo luật về chống rửa tiền. Vào tháng 1, ông ân xá cho ông Ross Ulbricht, người bị kết án chung thân vì điều hành chợ đen trực tuyến Silk Road và là nhân vật có tiếng trong giới tiền mã hóa.

'Ông trùm' tiền ảo ngã ngựa, sàn Binance lao đao

'Ông trùm' tiền ảo ngã ngựa, sàn Binance lao đao

Theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ, ông Triệu Trường Bằng, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đồng ý nộp phạt với số tiền kỷ lục và cam kết rút khỏi thị trường Mỹ trong 5 năm.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Ân xá nhà sáng lập Binance CEO Binance Changpeng Zhao tiền mã hóa Binance
