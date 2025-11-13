Chiến sự Ukraine ngày 1.358: Ukraine gặp khó, bị đánh bật khỏi nhiều làng

Quân đội Ukraine đã rút lui khỏi các vị trí gần 5 khu định cư ở tỉnh Zaporizhzhia, người phát ngôn Vladyslav Voloshyn của Lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine nói với đài Suspilne vào ngày 11.11.

"Chúng tôi đã rút hoàn toàn khỏi Uspenivka và Novomykolaivka. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Yablukove và 3 hoặc 4 địa điểm khác. Chiến dịch phòng thủ vẫn đang diễn ra và tuyến liên lạc vẫn còn khá phức tạp", ông Voloshyn nói.

Lực lượng Nga bắn một UAV Ukraine tại Ukraine trong bức ảnh được công bố ngày 10.11 ẢNH: AP

Ngày 12.11, quân đội Ukraine thông báo đã rút các binh sĩ khỏi khu định cư Rivnopillya ở mặt trận Zaporizhzhia về vị trí thuận lợi hơn nhằm bảo toàn tính mạng.

Cũng trong ngày 12.11, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận quân Nga đã giành quyền kiểm soát 3 khu định cư giữa chiến sự ác liệt tại khu vực Zaporizhzhia.

Ông Syrskyi nói rằng quân Nga đã gia tăng hoạt động ở tỉnh Zaporizhzhia, lợi dụng điều kiện thời tiết sương mù dày đặc để xâm nhập vào giữa các vị trí của Ukraine. Ông miêu tả "tình hình đã trở nên tồi tệ đáng kể" trên các trục Oleksandrivka và Huliaipole, nơi Nga đang tận dụng ưu thế về quân số.

Quân Nga tiến sâu vào Pokrovsk, lãnh đạo Ukraine thừa nhận tình thế khó khăn

Theo ông Voloshyn, Nga đang lợi dụng thời tiết để tiến công theo nhóm nhỏ, di chuyển bằng bộ binh hoặc xe máy. Đồng thời, thời tiết bất lợi cũng ngăn cản lực lượng Ukraine triển khai máy bay không người lái (UAV) để chiến đấu.

Moscow hiện chiếm khoảng 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, nhưng thành phố thủ phủ cùng tên vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Mặt khác, quân đội Nga tiếp tục tiến công vào các tỉnh lân cận Dnipropetrovsk và Donetsk. Một trong những mục tiêu chính của họ trong những tháng gần đây là thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, nơi có khoảng 300 quân Nga được báo cáo là đang hiện diện tính đến đầu tháng 11.

Quân Nga lái mô tô tiến vào Pokrovsk trong video được công bố ngày 10.11 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận tình hình tại Pokrovsk và Zaporizhzhia "khó khăn". Theo Tổng tư lệnh Syrskyi, gần một nửa số cuộc đụng độ trên tiền tuyến trong vòng 24 giờ xảy ra tại Pokrovsk.

Các thành phố Kupiansk và Liman ở tỉnh Kharkiv trong thời gian gần đây cũng leo thang chiến sự.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ), cuộc vây hãm Pokrovsk đã tiến triển chậm do các chỉ huy Nga phải dàn trải lực lượng. Moscow đang thực hiện nhiều chiến dịch tấn công cùng lúc trên khắp chiến trường và bị cho là gặp khó trong việc mở rộng hoạt động hậu cần, theo ISW.

Quân đội Nga chưa phản hồi các tuyên bố trên. Trong ngày 12.11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoàn toàn khu định cư Novouspenovskoye ở Zaporizhzhia và đã đẩy lực lượng Ukraine khỏi khu định cư Sukhyi Yar ở phía nam các thành phố Pokrovsk và Myrnohrad, theo TASS.

Nhân viên cứu hộ dập lửa sau vụ tấn công tại tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 12.11 ẢNH: AP

Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga

Ngày 12.11, quân đội Ukraine thông báo đã tấn công nhà máy Stavrolen chuyên sản xuất bộ phận UAV và vật liệu cho các thiết bị quân sự khác tại tỉnh Stavropol, miền nam Nga, theo Reuters. Phía Ukraine nói đã xảy ra những vụ nổ và cháy tại khu vực nhà máy.

Tỉnh trưởng Vladimir Vladimirov cho biết một vụ tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây cháy tại một khu công nghiệp nhưng không gây thương vong. Ông Vladimirov không nêu rõ tên của cơ sở bị thiệt hại.

Nga sẵn sàng khôi phục đàm phán

Hãng TASS ngày 12.11 dẫn lời quan chức Alexei Polishchuk của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẵn sàng khôi phục đàm phán hòa bình với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Lần gần nhất hai bên đàm phán tại thành phố này là vào ngày 23.7. Ông Polishcuk cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục kêu gọi khôi phục đàm phán.

Nhà ngoại giao nói rằng Nga sẵn sàng và quyền quyết định thuộc về phía Ukraine.

Cuộc gặp hôm 23.7 kéo dài chỉ 40 phút. Theo Reuters, phía Ukraine khi đó đề xuất một cuộc gặp vào tháng 8 giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, phía Nga sau đó nói ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky nhưng phải gặp ở Moscow, điều kiện mà Kyiv không chấp nhận.

Ukraine điều tra vụ tham nhũng chấn động trong lĩnh vực năng lượng

Bộ trưởng Ukraine bị liên lụy bê bối tham nhũng

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12.11 thông báo đã đình chỉ chức vụ của Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko, người bị cáo buộc liên quan vụ bê bối tham nhũng tại công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom.

Theo trang The Kyiv Independent, ông Halushchenko đang bị Cục Chống tham nhũng quốc gia (NABU) điều tra và cơ quan này đã khám xét các địa chỉ liên quan vị bộ trưởng vào hôm 10.11.

Ông Halushchenko (52 tuổi) từng là giám đốc pháp lý tại Energoatom từ 2013-2014 và là phó chủ tịch công ty từ 2020-2021. Ông làm Bộ trưởng Năng lượng từ 2021-2025 và mới được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ Tư pháp vào tháng 7.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Halushchenko cho rằng việc đình chỉ chức vụ để chờ điều tra là hành động nhân văn và phù hợp. Vị bộ trưởng tuyên bố sẽ tự biện hộ và chứng minh quan điểm của bản thân.

Từ phải sang: Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko và Tổng giám đốc Energoatom Petro Kotin thăm nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi tại tỉnh Khmelnytskyi vào tháng 2 ẢNH: REUTERS

Vụ điều tra đối với ông Halushchenko là một phần của vụ bê bối tham nhũng tại Energoatom liên quan ông Timur Mindich, thân tín của Tổng thống Zelensky.

NABU thông báo đã tạm giữ 5 người liên quan và 2 người khác còn lẩn trốn. Những người này bị cáo buộc liên quan đường dây lại quả lên đến 100 triệu USD. Theo đó, các đối tượng lợi dụng chức vụ để đe dọa cắt hợp đồng với các nhà cung cấp của Energoatom, buộc họ phải chi tiền lại quả.

Một trong 7 nghi phạm được xác định là ông Mindich. Ông Halushchenko không bị nêu tên nhưng một cố vấn của ông đã được xác định nằm trong nhóm nghi phạm.

Tổng thống Zelensky ngày 12.11 kêu gọi bãi nhiệm các Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng, đồng thời tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra của các cơ quan chống tham nhũng.