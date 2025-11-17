Chiến sự Ukraine ngày 1.362: Biến động ở hướng Zaporizhzhia, ông Zelensky tìm nguồn năng lượng

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis (phải) gặp Tổng thống Zelensky tại Athens hôm 16.11 Ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 16.11 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này tiến lên đáng kể tại tỉnh Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine, giành quyền kiểm soát 2 ngôi làng trong hành động nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh này.

Theo đó, lực lượng Nga vừa kiểm soát Mala Tokmachka và Rivnopillya, khiến 2 thị trấn Huliaipole và Orikhiv ở miền nam đối mặt nguy cơ trở thành mục tiêu của các đòn đánh gọng kìm từ Nga. Ukraine chưa có bình luận về thông tin này.

Với lực lượng nhỏ hơn Nga, Ukraine đang chật vật tìm cách tăng cường phòng thủ tại vùng Donetsk, đồng thời giữ ổn định các khu vực khác trên chiến tuyến trong bối cảnh hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) dữ dội từ những đơn vị Nga.

Chỉ huy quân xung kích Ukraine bác tin Nga tiến nhanh ở Zaporizhzhia

Kể từ khi tiến vào vùng Dnipropetrovsk vào cuối tháng 6, lực lượng Nga đã tiếp tục đẩy mạnh tấn công tại khu vực này và ở vùng Zaporizhzhia lân cận. Tại đó, các đơn vị Nga đã tiến lên trên một mặt trận trải dài ít nhất 30 km trong 6 tuần qua, theo các bản đồ do phía ủng hộ Ukraine công bố.

Các binh sĩ và chỉ huy Ukraine cho biết không có đủ quân để giữ nhiều vị trí phòng thủ, dù có hàng ngàn UAV hoạt động trên chiến trường khiến mọi bước tiến của cả hai phía đều phải trả giá đắt.

Nga kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương 115.476 km². Nga muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm Donetsk và Luhansk, cũng như toàn bộ Kherson và Zaporizhzhia.

Phía Nga nói đã kiểm soát khoảng 75% vùng Zaporizhzhia, đồng nghĩa Ukraine vẫn giữ khoảng 7.000 km² tại đây, bao gồm thành phố Zaporizhzhia, nơi từng có hơn 700.000 dân trước chiến sự.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, theo trang The Kyiv Independent, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công vào Novopavlivka, ngôi làng tiền tuyến nằm trên vùng đất cao chiến lược dọc ranh giới 2 tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk. Tại đây, suốt nhiều tháng qua Ukraine ngăn chặn nỗ lực tiến sâu hơn vào tỉnh Dnipropetrovsk của Nga.

Lợi dụng thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế, phía Nga đã cố gắng đột phá, nhưng lực lượng Ukraine cho biết đã đẩy lùi được cuộc tấn công.

Không quân Ukraine hôm 16.11 thông báo trong vòng 24 giờ trước đó lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ tỉnh Rostov của Nga, cùng 176 UAV từ các khu vực Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Crimea để tấn công Ukraine trong đêm.

Lực lượng phòng không và tác chiến điện tử của Ukraine đã đánh chặn 139 UAV, trong khi 37 chiếc còn lại đánh trúng 13 địa điểm. Mảnh vỡ rơi xuống được ghi nhận tại hai khu vực.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Ukraine tấn công cảng biển Đen, làm gián đoạn vận chuyển dầu mỏ Nga

Ukraine đạt thỏa thuận năng lượng với Hy Lạp

Ukraine và Hy Lạp ngày 16.11 nhất trí về một tuyến đường cung cấp khí đốt mới, cùng với các thỏa thuận khác về tài trợ nhập khẩu khí đốt, The Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

"Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một thỏa thuận về khí đốt cho Ukraine. Đây sẽ là một tuyến đường cung cấp khí đốt khác, nhằm tối đa hóa an ninh cho các tuyến đường nhập khẩu của Ukraine trong mùa đông", theo ông Zelensky.

Kyiv và Athens cũng đạt được thỏa thuận về tài trợ nhập khẩu khí đốt, ông Zelensky cho biết. Thỏa thuận này sẽ cung cấp gần 2 tỉ euro cần thiết để bù đắp cho tổn thất sản lượng khí đốt của Ukraine do các cuộc tấn công của Nga gây ra.

Ông Zelensky cho biết Ukraine cũng đang hợp tác với các đối tác Ba Lan để đảm bảo một hợp đồng dài hạn với Azerbaijan.

Từ Hy Lạp, ông Zelensky sẽ tiếp tục thăm Pháp, nơi ông dự kiến thảo luận về một thỏa thuận quốc phòng vào ngày 17.11, và sau đó sẽ đến Tây Ban Nha. Tổng thống Zelensky cho biết thỏa thuận với Pháp sẽ "tăng cường đáng kể" năng lực phòng không và không quân chiến đấu của Ukraine.

Nga và Mỹ tiếp tục liên lạc

Hãng TASS ngày 16.11 dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho hay liên lạc giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp tục, bao gồm về vấn đề dàn xếp cuộc xung đột ở Ukraine.

"Trao đổi vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi đang chủ động thảo luận về việc dàn xếp ở Ukraine", ông cho biết.

Theo ông Ushakov, các thỏa thuận đạt được về cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước sẽ khiến những vấn đề chính trị và kỹ thuật không còn quá khó khăn.

"Theo tôi, nếu Washington và Moscow đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc liên quan cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo tại một địa điểm nào đó, thì nhiều khó khăn kỹ thuật và chính trị sẽ trở thành thứ yếu", ông phát biểu.