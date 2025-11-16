Nga sẽ sản xuất 120.000 bom lượn năm nay, tầm tấn công đến 400 km?

Ông Sergei Shoigu khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm một nhà máy sản xuất vũ khí hôm 12.1.2024 ảnh: bộ quốc phòng nga

Thông tin về bom lượn của Nga đã được Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, theo Reuters hôm 14.11.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí, với các nhà máy quốc phòng làm việc suốt ngày đêm. Tuy nhiên, Moscow không công khai thông tin về sản lượng vũ khí, vì đây là vấn đề tuyệt mật của Nga.

Tướng Skibitskyi không cho biết bằng cách nào ông đưa ra con số trên, nhưng thông tin đó cho thấy Nga đã đẩy mạnh quy mô sản xuất bom lượn. Loại bom này sử dụng cánh lượn, đôi khi kèm theo động cơ, để vượt qua hàng chục km đến mục tiêu.

Tình báo Ukraine thừa nhận bom lượn đáng sợ của Nga ngày càng mạnh hơn

Con số 120.000 quả bao gồm phiên bản mới và những bom đã có sẵn nhưng được nâng cấp để trở thành bom lượn.

Tướng Skibitskyi cũng cho hay lực lượng Nga hiện sử dụng từ 200 đến 250 bom lượn mỗi ngày. Tháng trước, con số trung bình theo ngày vào khoảng 170 quả, theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Vị tướng khẳng định Ukraine đủ năng lực bắn hạ các bom lượn của Nga, nhưng số lượng bom do Nga sản xuất quá lớn, và đó trở thành một mối đe dọa, cần Ukraine phải có sự đáp trả tương xứng.

Nga đang nâng tầm bắn của bom lượn

Trước đây, bom lượn của Nga có tầm bắn ước tính 90 km, cho phép lực lượng Nga chọc thủng các phòng tuyến của Ukraine mà không cần triển khai máy bay đến tiền tuyến.

Bom lượn rẻ hơn và dễ sản xuất hơn tên lửa, và mang theo hàng trăm kg thuốc nổ, đủ sức phá hủy các tòa nhà và công sự. Những khu vực từng trúng bom lượn Nga là Kharkiv và Kherson.

Tướng Skibitskyi cho biết Nga đang bắt đầu sản xuất hàng loạt một loại bom lượn loại mới có tầm bắn 200 km khi được thả từ máy bay chiến đấu. Ông thêm rằng Moscow có kế hoạch sản xuất 500 quả dạng này trong năm nay.

Ukraine cũng cho rằng Nga đang tìm cách nâng cấp để chế tạo dòng bom lượn tầm bắn 400 km, cho phép Moscow ngắm bắn các mục tiêu xa hơn mà không tốn tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.