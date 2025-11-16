Lầu Năm Góc lo công nghệ tiêm kích F-35 rò rỉ từ Ả Rập Xê Út

Các quan chức Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại công nghệ của F-35 có thể bị lộ vì hoạt động gián điệp hoặc thông qua hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.11 cho biết đang cân nhắc thông qua thỏa thuận cung cấp cho Riyadh máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Thương vụ mua bán tiềm năng diễn ra trong bối cảnh ông Trump lên kế hoạch tiếp đón Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng vào đầu tuần tới, khi hai bên dự kiến sẽ ký các thỏa thuận kinh tế và quốc phòng.

Tiêm kích F-35 của Mỹ hoạt động năm 2021 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Thế nhưng, trong báo cáo do Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng) biên soạn, các quan chức Lầu Năm Góc nêu vấn đề những công nghệ độc quyền trên F-35 có thể bị điệp viên Trung Quốc đánh cắp.

The New York Times ngày 13.11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay chính quyền ông Trump và phía Ả Rập Xê Út đang nỗ lực hoàn thiện thủ tục để có thể công bố thỏa thuận quân sự, trong đó các công ty quốc phòng Mỹ sẽ bán 48 chiếc F-35, do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, cho Ả Rập Xê Út.

Lầu Năm Góc, giới chức Ả Rập Xê Út và Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin trên.

Ngoài lo ngại bí mật F-35 bị đánh cắp, kịch bản Washington bán tiêm kích này cho Riyadh có thể ảnh hưởng đến lợi thế quân sự của đồng minh Mỹ tại Trung Đông là Israel. Israel là quốc gia duy nhất tại Trung Đông đang vận hành mẫu tiêm kích F-35 và việc bán cho một nước đang có căng thẳng nhất định với Tel Aviv là Ả Rập Xê Út bị cho là đi ngược với phương châm của quốc hội Mỹ, vốn muốn đảm bảo Israel có “lợi thế quân sự chất lượng” ở khu vực, theo The New York Times.