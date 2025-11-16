Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Lầu Năm Góc lo công nghệ tiêm kích F-35 rò rỉ từ Ả Rập Xê Út

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/11/2025 06:21 GMT+7

Tình báo Mỹ công bố báo cáo bày tỏ lo ngại rằng công nghệ trên tiêm kích F-35 có thể rơi vào tay Trung Quốc nếu Tổng thống Donald Trump quyết định bán loại máy bay này cho Ả Rập Xê Út.

Các quan chức Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại công nghệ của F-35 có thể bị lộ vì hoạt động gián điệp hoặc thông qua hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.11 cho biết đang cân nhắc thông qua thỏa thuận cung cấp cho Riyadh máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Thương vụ mua bán tiềm năng diễn ra trong bối cảnh ông Trump lên kế hoạch tiếp đón Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng vào đầu tuần tới, khi hai bên dự kiến sẽ ký các thỏa thuận kinh tế và quốc phòng.

Lầu Năm Góc lo công nghệ tiêm kích F-35 lọt vào tay Trung Quốc - Ảnh 1.

Tiêm kích F-35 của Mỹ hoạt động năm 2021

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Thế nhưng, trong báo cáo do Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng) biên soạn, các quan chức Lầu Năm Góc nêu vấn đề những công nghệ độc quyền trên F-35 có thể bị điệp viên Trung Quốc đánh cắp.

The New York Times ngày 13.11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay chính quyền ông Trump và phía Ả Rập Xê Út đang nỗ lực hoàn thiện thủ tục để có thể công bố thỏa thuận quân sự, trong đó các công ty quốc phòng Mỹ sẽ bán 48 chiếc F-35, do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, cho Ả Rập Xê Út.

Lầu Năm Góc, giới chức Ả Rập Xê Út và Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin trên.

So tài chiến đấu cơ thế hệ 5: J-20 có ngang sức F-35?

Ngoài lo ngại bí mật F-35 bị đánh cắp, kịch bản Washington bán tiêm kích này cho Riyadh có thể ảnh hưởng đến lợi thế quân sự của đồng minh Mỹ tại Trung Đông là Israel. Israel là quốc gia duy nhất tại Trung Đông đang vận hành mẫu tiêm kích F-35 và việc bán cho một nước đang có căng thẳng nhất định với Tel Aviv là Ả Rập Xê Út bị cho là đi ngược với phương châm của quốc hội Mỹ, vốn muốn đảm bảo Israel có “lợi thế quân sự chất lượng” ở khu vực, theo The New York Times.

Tin liên quan

Sau tàu chiến, Mỹ triển khai 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến Caribbean

Sau tàu chiến, Mỹ triển khai 10 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến Caribbean

Mỹ được cho là đã ra lệnh triển khai 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến một sân bay ở Puerto Rico.

Phi công tham vấn suốt 50 phút, máy bay F-35 vẫn rơi

Đến năm 2032, dòng tiêm kích F-35 sẽ 'biến hóa' nguy hiểm hơn nữa

Khám phá thêm chủ đề

F-35 Lầu năm góc trung quốc Mỹ Donald Trump ả rập xê út điệp viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận