Cơ hội hòa bình nào cho Ukraine ?

Hãng TASS ngày 16.11 dẫn lời Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho rằng xung đột Nga - Ukraine vẫn có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Trả lời phỏng vấn trên truyền thông, ông cho biết mình đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "hòa bình là con đường khả thi duy nhất cho tương lai". Nhận định được đưa ra khi cuộc xung đột trên kéo dài hơn 3 năm rưỡi, trong khi các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình chưa đạt đột phá.

Dự báo lạc quan

Theo quan điểm lạc quan, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng cuộc xung đột trên sẽ được giải quyết trong tương lai gần. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang rất gần đạt hòa bình", ông phát biểu khi trả lời hãng truyền thông Axel Springer. Ông không nói rõ dự báo của mình dựa trên cơ sở nào, nhưng cho biết rằng "một lập trường thống nhất của phương Tây" là điều cần thiết để đạt mục tiêu đó. Thủ tướng Orban có nhận định tích cực khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có quan tâm đàm phán hòa bình hay không. Khi được hỏi vì sao ông nghĩ như vậy, ông Orban cho biết "vì chiến tranh có cái giá của nó" là thương vong và thiệt hại kinh tế. Theo ông, với thực tế đó, Nga muốn kết thúc xung đột càng sớm càng tốt, nhưng đồng thời vẫn tìm cách đạt được các mục tiêu của mình.

Cảnh tàn phá tại thị trấn tiền tuyến Kostyantynivka ở vùng Donetsk của Ukraine ẢNH: AP

Trong một phát biểu khác trên Đài M1, Thủ tướng Orban cho rằng việc thiết lập một cơ chế an ninh mới ở châu Âu, liên quan Nga, nên là điều kiện chấm dứt xung đột tại Ukraine. "Nếu chúng ta có thể đề xuất cho Nga một hệ thống an ninh châu Âu đảm bảo an toàn cả cho chúng ta lẫn họ, thì chúng ta sẽ có thể đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine", theo nhà lãnh đạo.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, triển vọng đàm phán hòa bình cho Ukraine đang định hình và có thể sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà ngoại giao này cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang ở gần thời điểm kết thúc nhất, vì mọi điều kiện ngừng bắn đã sẵn sàng, chỉ cần "tổ chức đàm phán cần thiết và tiến một bước về phía trước".

Phần Lan thận trọng

Trái với những nhận định trên, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng khó đạt lệnh ngừng bắn tại Ukraine trước mùa xuân tới, nên các đồng minh châu Âu cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine. "Tôi không quá lạc quan về việc đạt được lệnh ngừng bắn hoặc khởi đầu các cuộc đàm phán hòa bình, ít nhất là trong năm nay", hãng AP ngày 16.11 dẫn lời ông phát biểu, đồng thời cho biết sẽ tốt nếu "có thể khởi động được điều gì đó" vào tháng 3.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân Trang The Kyiv Independent ngày 16.11 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Ukraine và Nga đồng ý xúc tiến các thỏa thuận đã đạt tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm tiến hành trao trả 1.200 tù nhân Ukraine. Ông Umerov trong vài ngày qua đã tham vấn với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE nhằm khởi động lại tiến trình trao đổi và bảo đảm việc trả tự do cho những người Ukraine bị giam giữ tại Nga. Ông cho biết các cuộc đàm phán đã đưa ra cam kết rõ ràng về việc kích hoạt khuôn khổ Istanbul để thúc đẩy trao đổi. Các cuộc tham vấn kỹ thuật sẽ sớm diễn ra để hoàn tất những bước thủ tục và sắp xếp cần thiết cho việc trao đổi. Kể từ đầu chiến sự, Ukraine đã đưa hơn 5.800 tù nhân trở về từ Nga thông qua các thỏa thuận trao đổi.

Theo ông, 3 câu hỏi lớn trên con đường hướng tới lệnh ngừng bắn là đảm bảo an ninh cho Ukraine, tái thiết nền kinh tế của nước này và đạt được một sự hiểu biết về các tuyên bố lãnh thổ. Để mang lại hòa bình cho Ukraine, Tổng thống Stubb cho rằng Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu cần tăng cường tối đa áp lực lên Nga, nhằm thay đổi tư duy chiến lược của Tổng thống Putin. Để làm được điều này, ông đề xuất sử dụng các công cụ như hàng trăm tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu để tài trợ cho Ukraine, cũng như tăng cường áp lực quân sự lên Moscow.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga vẫn cởi mở với việc dàn xếp xung đột với Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời cáo buộc Ukraine không có ý định đàm phán, điều mà Kyiv bác bỏ. Phái đoàn 2 bên đã đàm phán tại Istanbul vào các ngày 16.5, 2.6 và 23.7, nhưng chưa đạt đột phá.