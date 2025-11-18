Nhà Trắng cảnh báo các nước làm ăn với Nga

Sáng 17.11 (theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang soạn thảo dự luật áp đặt lệnh cấm vận đối với bất kỳ quốc gia nào có giao thương với Nga, theo Reuters. "Tôi đã đề xuất việc đó, vì vậy bất kỳ nước nào có giao thương với Nga sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc", ông Trump nói với giới phóng viên.

Dự luật sẽ cho phép áp thuế 500%

Phát ngôn trên là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Tổng thống Trump sẽ ủng hộ nỗ lực của các nghị sĩ Mỹ nhằm ngăn chặn nguồn tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Bloomberg.

Ông Trump nói đảng Cộng hòa đang soạn luật cấm vận các nước làm ăn với Nga

Tháng trước, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune cho hay ông sẵn sàng đưa dự luật cấm vận Nga được Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bảo trợ ra bỏ phiếu. Dự luật sẽ cho phép ông Trump áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua sản phẩm năng lượng của Nga và không tích cực hỗ trợ Ukraine. Dự luật mới đặc biệt nhắm vào những nước tiêu thụ năng lượng lớn của Nga, như Trung Quốc và Ấn Độ. Trước đó, chính quyền Trump đã áp thuế 25% đối với Ấn Độ liên quan việc mua năng lượng Nga.

Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông báo mới của ông Trump. Vào ngày 23.10, khi phản ứng về việc ông Trump công bố các lệnh cấm vận đối với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: "Chúng tôi coi bước đi này hoàn toàn phản tác dụng, đối với cả việc phát đi tín hiệu về sự cần thiết phải đạt được các giải pháp đàm phán có ý nghĩa cho cuộc xung đột Ukraine". Bà Zakharova nhấn mạnh: "Đất nước chúng tôi đã phát triển được khả năng miễn nhiễm mạnh mẽ đối với các lệnh cấm vận của phương Tây và sẽ tiếp tục tự tin phát triển tiềm lực kinh tế, trong đó có cả tiềm lực năng lượng".

Quân nhân Ukraine khai hỏa trong một ca trực chiến đấu ở tỉnh Donetsk (Ukraine) Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Hãng tin TASS ngày 16.11 dẫn lời ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định các cuộc trao đổi giữa Nga và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. "Chúng tôi đang tích cực thảo luận về vấn đề giải quyết tình hình ở Ukraine", ông Ushakov nhấn mạnh.

Nỗ lực mới của Tổng thống Zelensky

Tính đến ngày 17.11, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 1.360 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong những tuần gần đây, Moscow gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.11 tuyên bố lực lượng nước này đã có những bước tiến mạnh mẽ trên bộ ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine, theo Reuters.

Trước tình hình này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công du châu Âu nhằm củng cố nguồn cung cấp năng lượng và khí tài quân sự cho nước này. Tại thủ đô Athens (Hy Lạp) hôm 16.11, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine và Hy Lạp đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ cho Ukraine trong quý đầu tiên của năm 2026, theo trang tin The Kyiv Independent. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho hay LNG của Mỹ sẽ được vận chuyển từ cảng Alexandroupolis ở Hy Lạp đến tỉnh Odessa ở Ukraine, định vị Hy Lạp là cửa ngõ mới cho khí đốt Mỹ vào châu Âu.

Hy Lạp là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du một số nước châu Âu lần này của nhà lãnh đạo Ukraine, tiếp theo là Pháp và Tây Ban Nha. Tổng thống Zelensky đã đến Paris vào ngày 17.11. Ông Zelensky trước đó thông báo trên mạng xã hội X rằng ông dự kiến ký kết với Pháp các thỏa thuận cung cấp năng lực phòng không, máy bay chiến đấu và tên lửa.

Trong tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết cung cấp thêm máy bay chiến đấu Mirage và một lô tên lửa đối không Aster 30 mới cho các tổ hợp phòng không SAMP/T do Kyiv vận hành. Tuy nhiên, Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho rằng chuyến thăm ngày 17.11 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Kyiv, có thể bao gồm thỏa thuận phòng không chiến lược kéo dài 10 năm.