Ông Trump ca ngợi lãnh đạo Syria sau cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng

Phát biểu sau cuộc họp kín, AFP dẫn lời ông Trump nói: "Ông ấy (ông al-Sharaa) là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, và là một người đàn ông cứng rắn. Mọi người nói ông ấy có quá khứ phức tạp - nhưng nếu không trải qua những điều đó, tôi nghĩ ông ấy sẽ không có cơ hội lãnh đạo đất nước".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng ngày 10.11.2025 ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn Syria "trở nên rất thành công" sau hơn một thập niên nội chiến, đồng thời xem Damascus là "một phần quan trọng trong kế hoạch hòa bình Trung Đông rộng lớn hơn", bao gồm nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn mong manh giữa Hamas và Israel ở Gaza.

Trong bài đăng trên nền tảng X ngày 10.11, Cơ quan thông tin Syria cho biết hai bên đã ký tuyên bố hợp tác chính trị với Liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu.

Phía Syria cho biết cuộc gặp tập trung vào thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về "một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm". Kể từ khi lên nắm quyền, ông al-Sharaa đang nỗ lực xây dựng hình ảnh ôn hòa hơn, hướng tới hòa giải trong nước và hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, ông Trump không xác nhận các thông tin nói rằng ông al-Sharaa sẽ đưa Syria tham gia liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS, hoặc Syria sẽ ký hiệp ước không xâm lược với kẻ thù lâu năm là Israel.

Ông al-Sharaa (43 tuổi) - người đã lãnh đạo lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Syria Bashar al-Assad vào cuối năm 2024, là nhà lãnh đạo Syria đầu tiên đến thăm Nhà Trắng kể từ khi nước này giành độc lập năm 1946.

Chuyến thăm mang tính bước ngoặt diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ xóa tên ông al-Sharaa khỏi danh sách khủng bố. Nhóm của ông al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), trước đây từng có liên hệ với Al-Qaeda.