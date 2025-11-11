Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump ca ngợi lãnh đạo Syria sau cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/11/2025 07:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10.11 cam kết làm tất cả để giúp Syria sau cuộc hội đàm chưa từng có tiền lệ với nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa và tại Nhà Trắng.

Phát biểu sau cuộc họp kín, AFP dẫn lời ông Trump nói: "Ông ấy (ông al-Sharaa) là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, và là một người đàn ông cứng rắn. Mọi người nói ông ấy có quá khứ phức tạp - nhưng nếu không trải qua những điều đó, tôi nghĩ ông ấy sẽ không có cơ hội lãnh đạo đất nước".

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng ngày 10.11.2025

ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn Syria "trở nên rất thành công" sau hơn một thập niên nội chiến, đồng thời xem Damascus là "một phần quan trọng trong kế hoạch hòa bình Trung Đông rộng lớn hơn", bao gồm nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn mong manh giữa Hamas và Israel ở Gaza.

Trong bài đăng trên nền tảng X ngày 10.11, Cơ quan thông tin Syria cho biết hai bên đã ký tuyên bố hợp tác chính trị với Liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu.

Phía Syria cho biết cuộc gặp tập trung vào thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về "một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm". Kể từ khi lên nắm quyền, ông al-Sharaa đang nỗ lực xây dựng hình ảnh ôn hòa hơn, hướng tới hòa giải trong nước và hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, ông Trump không xác nhận các thông tin nói rằng ông al-Sharaa sẽ đưa Syria tham gia liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS, hoặc Syria sẽ ký hiệp ước không xâm lược với kẻ thù lâu năm là Israel.

Ông al-Sharaa (43 tuổi) - người đã lãnh đạo lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Syria Bashar al-Assad vào cuối năm 2024, là nhà lãnh đạo Syria đầu tiên đến thăm Nhà Trắng kể từ khi nước này giành độc lập năm 1946.

Chuyến thăm mang tính bước ngoặt diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ xóa tên ông al-Sharaa khỏi danh sách khủng bố. Nhóm của ông al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), trước đây từng có liên hệ với Al-Qaeda.

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ - Syria bước vào thời kỳ mới

Quan hệ Mỹ - Syria bước vào thời kỳ mới

Nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa đã đến Mỹ ngày 8.11, chuẩn bị cho cuộc gặp mang tính lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump, một ngày sau khi Washington chính thức đưa ông ra khỏi danh sách khủng bố.

Syria tấn công phủ đầu IS ngay trước chuyến đi lịch sử của tổng thống đến Mỹ

Nga và Syria: Thức thời và thực tế

Khám phá thêm chủ đề

Trump Syria Mỹ al-Sharaa IS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận