Syria tấn công phủ đầu IS ngay trước chuyến đi lịch sử của tổng thống đến Mỹ

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Syria ngày 8.11 thông báo lực lượng an ninh đã thực hiện 61 cuộc đột kích, bắt giữ 71 người, tịch thu nhiều chất nổ và vũ khí trong chiến dịch phủ đầu nhắm vào IS, theo Reuters.

Các thành viên lực lượng an ninh Syria tại thành phố Sweida hồi tháng 7 ẢNH: REUTERS

Chiến dịch được thực thi ngay trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump và tham gia liên quân chống IS do Washington dẫn đầu.

Ông Sharaa đã lãnh đạo lực lượng đối lập chống lại chính quyền lâu năm của ông Bashar al-Assad vào cuối năm 2024. Đây được cho là lần đầu tiên một tổng thống Syria thăm Mỹ từ khi nước này giành độc lập vào năm 1946. Ông Sharaa đã gặp ông Trump lần đầu tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hồi tháng 5.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack cho biết ông Sharaa kỳ vọng sẽ ký một thỏa thuận tham gia liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu để chống IS.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa ẢNH: REUTERS

Mặt khác, Mỹ có kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự tại căn cứ không quân gần Damascus để điều phối viện trợ nhân đạo và theo dõi diễn biến giữa Syria và Israel, theo truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin tiết lộ.

Hồi tháng 9, ông Sharaa đã lần đầu đặt chân đến đất Mỹ khi ông có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, lần đầu tiên của một tổng thống Syria trong hàng chục năm.

Hôm 6.11, Mỹ đã dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để gỡ bỏ cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với nhà lãnh đạo Syria.