Chiến sự Ukraine ngày 1.363: Kyiv sẽ mua máy bay Rafale từ Pháp

Giới chức Ukraine ngày 17.11 cáo buộc lực lượng Nga tấn công vào tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở hạ tầng cảng và năng lượng. Phó thủ tướng Ukraine Oleksii Kuleba cho biết vụ tấn công đã làm hư hại thiết bị cảng và một số tàu dân sự neo đậu tại các bến tàu.

Công ty năng lượng tư nhân DTEK của Ukraine ngày 17.11 thông báo vụ tấn công đã khiến 36.500 hộ gia đình bị mất điện.

Giới chức tỉnh Kharkiv của Ukraine cũng cáo buộc Nga phóng tên lửa vào thành phố Balakliia trong đêm 16.11 và rạng sáng 17.11, theo Reuters. Vụ tấn công gây một số thương vong, làm hư hại một số tòa nhà chung cư cao tầng và phá hủy hàng chục ô tô ở trung tâm thành phố, theo Tỉnh trưởng Oleh Synehubov.

Một tòa nhà dân sự ở thành phố Balakliia thuộc tỉnh Kharkiv (Ukraine) sau cuộc tấn công bằng tên lửa bị cho là do Nga tiến hành, trong ảnh được công bố ngày 17.11 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đơn vị tác chiến tỉnh Belgorod của Nga ngày 17.11 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã phóng hơn 60 máy bay không người lái và bắn hơn 15 quả đạn vào một số khu định cư của tỉnh trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, Thị trưởng Valentin Demidov của thành phố Belgorod ngày 17.11 viết trên Telegram rằng các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã gây hư hại 48 tòa nhà dân cư ở Belgorod trong tuần trước.

Đến tối 17.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Diễn biến khó khăn cho Ukraine khi Nga đẩy mạnh tấn công Zaporizhzhia

Ukraine sẽ mua 100 chiến đấu cơ Rafale

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17.11 đã ký một tuyên bố về ý định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, theo trang tin The Kyiv Independent.

Tuyên bố, được ký kết trong chuyến công du chính thức của Tổng thống Zelensky tới Pháp, liên quan "việc mua sắm thiết bị quốc phòng" của Ukraine, theo Văn phòng Tổng thống Ukraine. Nội dung đầy đủ của tuyên bố vẫn chưa được tiết lộ.

Máy bay chiến đấu Rafale và một tên lửa Storm Shadow trên nền quốc kỳ Ukraine và Pháp tại căn cứ không quân Villacoublay gần Paris (Pháp) ngày 17.11 Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky sau đó nói với kênh tin tức TF1-LCI rằng Ukraine đặt mục tiêu mua 100 máy bay chiến đấu Rafale, một máy bay đa năng được coi là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất của châu Âu.

Tổng thống Zelensky cho hay tuyên bố hợp tác với Pháp sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trước chiến dịch quân sự của Nga, theo Reuters. Ông nói thêm rằng Ukraine có thể xem xét việc cùng sản xuất máy bay Rafale trong tương lai, và ông hy vọng sẽ thảo luận với Tổng thống Macron về cách thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Tờ Politico cũng dẫn lời một phát ngôn viên của Tổng thống Pháp cho hay Pháp có kế hoạch trang bị cho Ukraine tới 100 máy bay chiến đấu Rafale.

Nga đăng video phá hủy tên lửa HIMARS, Neptune của Ukraine

Tuyên bố về ý định hợp tác giữa Pháp và Ukraine có hiệu lực trong 10 năm và bao gồm các hợp đồng tiềm năng trong tương lai về việc mua máy bay chiến đấu Rafale và các vũ khí liên quan, cũng như một thế hệ mới của hệ thống phòng không SAMP/T, máy bay không người lái và hệ thống radar, theo báo Le Monde trích dẫn thông báo từ Điện Elysee.

Mục đích là cho phép Kyiv có được các hệ thống cần thiết để chống chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo AFP dẫn lời một quan chức thuộc Điện Elysee. Đến tối 17.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Ông Zelensky đã đến căn cứ không quân Villacoublay gần Paris vào sáng sớm 17.11, nơi ông được Tổng thống Macron chào đón trước lễ ký kết. Trong chuyến thăm căn cứ, ông Zelensky đã thị sát các vũ khí tiên tiến của Pháp, bao gồm máy bay chiến đấu Rafale và hệ thống phòng không SAMP/T.

Pháp đã chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage cho Kyiv, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào về việc Ukraine mua Rafale, theo AFP.

Hy Lạp sẽ cung cấp khí đốt của Mỹ cho Ukraine

Pháp là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du một số nước châu Âu lần này của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky ngày 16.11 thông báo Ukraine và Hy Lạp đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ cho Ukraine trong quý đầu tiên của năm 2026, trong bối cảnh Kyiv đang tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng.

"Các thỏa thuận của chúng tôi với Hy Lạp hôm nay là một phần quan trọng trong gói năng lượng rộng lớn hơn mà chúng tôi đã và đang chuẩn bị để đảm bảo Ukraine có đủ khí đốt trong mùa đông này", Tổng thống Zelensky công bố trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại Athens, theo trang tin The Kyiv Independent.

Theo Thủ tướng Mitsotakis, LNG của Mỹ sẽ được vận chuyển từ cảng Alexandroupolis ở Hy Lạp đến tỉnh Odessa ở Ukraine, định vị Hy Lạp là cửa ngõ mới cho khí đốt Mỹ vào châu Âu. Tuyến đường này kết nối Hy Lạp với Ukraine thông qua Bulgaria, Romania và Moldova.

Thỏa thuận nhập khẩu LNG được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine khi nước này thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng, dẫn đến tình trạng mất điện khẩn cấp ở nhiều thành phố, trong đó có cả thủ đô Kyiv, theo The Kyiv Independent. Những cuộc tấn công như thế đã khiến Ukraine phải khẩn trương tìm kiếm thiết bị mới và 4,4 tỉ m3 khí đốt cần thiết để vượt qua mùa đông.

