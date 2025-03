Ukraine lần đầu dùng chiến đấu cơ Pháp Mirage cùng F-16 chặn tập kích Nga

Không quân Ukraine tuyên bố các máy bay chiến đấu Mirage 2000 do Pháp cung cấp cho Ukraine lần đầu tiên tham gia đẩy lùi cuộc không kích của Nga vào Ukraine trong ngày 7.3, theo trang tin The Kyiv Independent. Tham gia hoạt động phòng không này còn có chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 bay tới Paris để tham gia cuộc duyệt binh ngày 14.7.2022 Ảnh: AFP

Trên Facebook, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat tuyên bố các máy bay chiến đấu, trong đó có Mirage 2000 và F-16, đã chặn hơn 100 chiếc UAV và 34 tên lửa của Nga, đồng thời ngăn chặn 10 tên lửa tiếp cận mục tiêu, theo Đài RT.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmitry Likhovi cũng xác nhận việc triển khai Mirage 2000 ngăn chặn cuộc tấn công mới, lưu ý rằng đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine kể từ khi Washington ngày 3.3 thông báo ngừng viện trợ quân sự cho Kyiv.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm 6.3 và rạng sáng 7.3 vào các cơ sở năng lượng hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của Kyiv. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy nhưng không đề cập đến việc Ukraine được cho là đã sử dụng Mirage 2000, theo RT.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu ngày 6.2 xác nhận rằng những chiếc Mirage 2000-5 đầu tiên được cam kết cung cấp cho Kyiv đã đến Ukraine. Đây là một phần của gói viện trợ quân sự do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố vào tháng 6.2024, bao gồm cả đào tạo phi công, theo The Kyiv Indepedent. Ông Macron không tiết lộ tổng số máy bay Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine.

Mirage 2000, máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ tư, lần đầu tiên được tập đoàn Dassault Aviation giới thiệu vào thập niên 1970. Biến thể Mirage 2000-5, được giới thiệu vào năm 1999, có hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp, khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất được cải thiện, cùng hệ thống cảm biến và điều khiển tiên tiến, theo The Kyiv Indepedent.