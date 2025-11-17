Ông Trump nói đảng Cộng hòa đang soạn luật cấm vận các nước làm ăn với Nga

Theo Reuters ngày 17.11, Tổng thống Trump trả lời phóng viên tại họp báo rằng đảng Cộng hòa đang soạn thảo luật áp đặt lệnh cấm vận đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga. Trong đó, ông nêu đích danh Iran có thể bị đưa vào danh sách này.

“Như bạn đã biết, tôi đã đề xuất điều đó, vì vậy bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga sẽ bị cấm vận rất nghiêm khắc. Họ có thể thêm Iran vào danh sách đó”, ông Trump nói.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại quốc hội chưa bình luận về tuyên bố trên. Nghị sĩ đảng này hồi tháng 10 cũng đã chuẩn bị những dự luật cấm vận mới nhằm vào Nga và các đối tác thương mại của Moscow, nhưng đã tạm hoãn để chờ xem diễn biến tiếp theo trong đàm phán giữa chính phủ Mỹ với Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí khi đang ở sân bay Palm Beach, bang Florida ngày 16.11 ẢNH: REUTERS

Politico hôm 20.10 cho hay dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất sẽ áp thuế với những nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, cũng như áp cấm vận thứ cấp đối với công ty nước ngoài hỗ trợ sản xuất năng lượng cho Nga. Dự luật được cho là nhận được sự đồng tình đông đảo từ đảng Dân chủ, giúp quốc hội có thể vượt qua quyền phủ quyết của ông Trump. Dù vậy, đảng Cộng hòa muốn có ủng hộ rõ ràng từ tổng thống Mỹ để tránh những bất đồng chính trị.

Ông Trump nhiều lần gây sức ép yêu cầu các nước không mua dầu Nga, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, liên quan chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Các quan chức Mỹ từng nói rằng Ấn Độ đã giảm sản lượng nhập khẩu dầu Nga, thế nhưng giới chức New Delhi chưa lên tiếng công khai về hoạt động mua bán dầu khí với Moscow.

Mỹ hồi tháng 10 cũng thông báo cấm vận các tập đoàn dầu khí của Nga. Thế nhưng mới đây, Bộ Tài chính Mỹ hôm 14.11 đã đẩy lùi thời hạn thực thi lệnh cấm vận với Tập đoàn dầu khí Lukhoil, cho phép công ty có thời gian bán các tài sản quốc tế. Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cấp một số miễn trừ hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến Lukoil, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác với các chính phủ nước ngoài và các bên mua tiềm năng liên quan đến việc bán tài sản quốc tế.