Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump nói đảng Cộng hòa đang soạn luật cấm vận các nước làm ăn với Nga

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/11/2025 10:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.11 cho biết ông đã đề xuất phương án cấm vận những quốc gia có hoạt động thương mại với Nga.

Theo Reuters ngày 17.11, Tổng thống Trump trả lời phóng viên tại họp báo rằng đảng Cộng hòa đang soạn thảo luật áp đặt lệnh cấm vận đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga. Trong đó, ông nêu đích danh Iran có thể bị đưa vào danh sách này.

“Như bạn đã biết, tôi đã đề xuất điều đó, vì vậy bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga sẽ bị cấm vận rất nghiêm khắc. Họ có thể thêm Iran vào danh sách đó”, ông Trump nói.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại quốc hội chưa bình luận về tuyên bố trên. Nghị sĩ đảng này hồi tháng 10 cũng đã chuẩn bị những dự luật cấm vận mới nhằm vào Nga và các đối tác thương mại của Moscow, nhưng đã tạm hoãn để chờ xem diễn biến tiếp theo trong đàm phán giữa chính phủ Mỹ với Điện Kremlin.

Ông Trump nói đảng Cộng hòa đang soạn luận cấm vận các nước làm ăn với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí khi đang ở sân bay Palm Beach, bang Florida ngày 16.11

ẢNH: REUTERS

Politico hôm 20.10 cho hay dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất sẽ áp thuế với những nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, cũng như áp cấm vận thứ cấp đối với công ty nước ngoài hỗ trợ sản xuất năng lượng cho Nga. Dự luật được cho là nhận được sự đồng tình đông đảo từ đảng Dân chủ, giúp quốc hội có thể vượt qua quyền phủ quyết của ông Trump. Dù vậy, đảng Cộng hòa muốn có ủng hộ rõ ràng từ tổng thống Mỹ để tránh những bất đồng chính trị.

Ông Trump nhiều lần gây sức ép yêu cầu các nước không mua dầu Nga, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, liên quan chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Các quan chức Mỹ từng nói rằng Ấn Độ đã giảm sản lượng nhập khẩu dầu Nga, thế nhưng giới chức New Delhi chưa lên tiếng công khai về hoạt động mua bán dầu khí với Moscow.

Lãnh tụ tối cao Iran chế giễu tuyên bố của ông Trump

Mỹ hồi tháng 10 cũng thông báo cấm vận các tập đoàn dầu khí của Nga. Thế nhưng mới đây, Bộ Tài chính Mỹ hôm 14.11 đã đẩy lùi thời hạn thực thi lệnh cấm vận với Tập đoàn dầu khí Lukhoil, cho phép công ty có thời gian bán các tài sản quốc tế. Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cấp một số miễn trừ hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến Lukoil, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác với các chính phủ nước ngoài và các bên mua tiềm năng liên quan đến việc bán tài sản quốc tế.

Tin liên quan

Ông Trump lại dọa áp thuế lên Ấn Độ vì mua dầu Nga, New Delhi lên tiếng

Ông Trump lại dọa áp thuế lên Ấn Độ vì mua dầu Nga, New Delhi lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa từ Ấn Độ nếu nước này tiếp tục mua dầu của Nga, trong khi New Delhi gọi động thái của ông chủ Nhà Trắng là 'vô lý'.

Moscow, Bắc Kinh nói gì về lệnh cấm vận mới của Mỹ đối với Nga?

Khám phá thêm chủ đề

Trump Cấm vận nga Iran đảng Cộng hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận