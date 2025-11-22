Theo báo The Star của Malaysia hôm 21.11, Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim khẳng định Chính phủ sẽ không che giấu bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ bê bối đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ông xem đây là vấn đề nghiêm trọng và phải được xử lý theo đúng trình tự pháp lý, không có ngoại lệ.

Thủ tướng cho biết nội các đã họp bàn và thống nhất rằng cuộc điều tra phải được tiến hành toàn diện, không có chuyện bao che. Ông nêu rõ rằng việc điều tra đã được chỉ đạo triển khai và Chính phủ không đưa ra hành động chỉ dựa trên phán quyết của FIFA, mà vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy trình quốc gia.

Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ không bao che bê bối nhập tịch, yêu cầu điều tra toàn diện

Ông Anwar cũng nói rằng Chính phủ không nghi ngờ uy tín của FIFA và ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh. Theo ông, việc FAM cần tự bảo vệ mình trước các cơ quan quốc tế là cần thiết, trong khi Bộ sẽ tuân thủ chuẩn mực quản trị thể thao.

Ông nhấn mạnh rằng những câu hỏi cốt lõi liên quan đến quy trình thẩm định giấy tờ ở nước ngoài - đặc biệt tại Tây Ban Nha - phải được xem xét kỹ lưỡng để xác định liệu hồ sơ có thực sự được kiểm tra trước khi phê duyệt hay không. Thủ tướng cho rằng đây là lỗ hổng từng tồn tại nhiều năm mà chưa được xử lý đúng mức.

Thủ tướng thừa nhận xã hội đang sốt ruột với bê bối này, nhưng ông khẳng định rằng Chính phủ không thể can thiệp vào quy trình hay đưa ra phán quyết trước khi FAM tự trình bày và quá trình điều tra hoàn tất.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định không có bao che trong vụ bê bối nhập tịch của FAM ẢNH: REUTERS

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thảo luận tại Nội các. Nếu cần hành động mạnh, chúng tôi sẽ làm. Nhưng phải đi đúng quy trình. Đây chắc chắn là bài kiểm tra khó đối với FAM”.

Ông Anwar cũng cho biết việc phát triển tài năng nội địa là ưu tiên dài hạn. Dù quá trình này cần thời gian, ông khẳng định các kế hoạch nâng tầm bóng đá Malaysia đang được triển khai.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh rằng Chính phủ sẽ để toàn bộ quy trình pháp lý và điều tra diễn ra minh bạch, bảo đảm không có hành vi bao che và mọi bên phải chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật.

Bộ Thanh niên và Thể thao thúc đẩy cải cách sau bê bối

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - bà Hannah Yeoh đã yêu cầu siết chặt kiểm tra lý lịch cầu thủ nhập tịch và trao thêm quyền giám sát cho Ủy viên Thể thao, nhằm bảo đảm cuộc điều tra độc lập dẫn đến cải cách thực chất.

Trong báo cáo trước Quốc hội, bà Yeoh cho biết bà muốn báo cáo điều tra do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu được thực thi ngay, đồng thời yêu cầu Ủy viên Thể thao rà soát kết luận và phối hợp để củng cố hệ thống quản trị.

Bà cũng đề xuất mọi hồ sơ nhập tịch vận động viên sinh ở nước ngoài phải được Hội đồng Thể thao Quốc gia thẩm định trước khi trình Bộ Nội vụ, nhằm bảo đảm nhập tịch dựa trên năng lực thể thao chứ không phải “đường tắt”.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia được cấp hộ chiếu thần tốc, FIFA đặt câu hỏi

Chính phủ Malaysia cũng đã đình chỉ tài trợ cho FAM vì bê bối này. Bà Hannah Yeoh thông báo trước Quốc hội rằng chính phủ sẽ tạm ngừng toàn bộ khoản tài trợ bổ sung cho FAM cho đến khi liên đoàn “xử lý vụ việc một cách đúng đắn” để khôi phục niềm tin của công chúng.

Bà Yeoh nhấn mạnh việc tạm dừng hỗ trợ tài chính cho FAM là biện pháp có điều kiện, không phải hình phạt, và rằng ngân sách công chỉ được giải ngân sau khi các khuyến nghị được thực thi. Bà cảnh báo nếu CAS bác kháng cáo của FAM, FIFA hoặc AFC có thể áp dụng mức phạt nặng hơn.

Bộ trưởng cũng nhắc lại giới hạn quyền hạn của Chính phủ: nếu can thiệp trực tiếp vào FAM, Malaysia có nguy cơ bị FIFA đình chỉ; do đó, mọi cải cách phải thực hiện thông qua các cơ chế quản trị hiện có.