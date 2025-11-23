Son Heung-min từ người hùng hóa tội đồ, MLS Cup cực nóng: Messi ra sao?

Quá đáng tiếc cho Son Heung-min, cơ hội trao cho Thomas Muller chờ gặp Messi

Son Heung-min đã thi đấu cực hay giúp Los Angeles FC có màn lội ngược dòng không tưởng khi gỡ hòa trước Vancouver Whitecaps FC tỷ số 2-2 trong giờ đấu chính thức, từ chỗ bị dẫn đến 0-2, trận bán kết khu vực miền Tây MLS Cup.

Nhưng trong các hiệp phụ và loạt sút luân lưu, dù Son Heung-min và Los Angeles FC có ưu thế hơn người, sút trước, vẫn không thể tận dụng để ghi thêm bàn, khiến chung cuộc để thua đau đớn trên chấm 11 m với tỷ số 3-4.

Son Heung-min từ người hùng của Los Angeles FC, đến tội đồ khi sút hỏng quả 11 m, bỏ lỡ cơ hội sẽ đối đầu Messi tại chung kết MLS Cup Ảnh: Reuters

Trong đó, Son Heung-min là người sút quả 11 m đầu tiên bất thành, đánh rơi luôn mọi công sức trước đó và nỗ lực giúp đội nhà Los Angeles FC gỡ hòa 2-2.

Vancouver Whitecaps FC tận dụng ưu thế sân nhà sớm dẫn trước tỷ số 2-0 ngay trong hiệp 1 do công Emmanuel Sabbi ghi phút 39 và Mathias Laborda phút 45+1.

Vào hiệp 2, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Son Heung-min đã thắp lại hy vọng cho Los Angeles FC khi anh ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 60.

Đến phút 90+5, khi thời gian bù giờ sắp hết, một lần nữa ngôi sao 33 tuổi người Hàn Quốc này lại lên tiếng đúng lúc với pha ghi bàn bằng cú sút phạt hoàn hảo giúp Los Angeles FC gỡ hòa tỷ số 2-2 và đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Tại đây, Los Angeles FC được chơi hơn người khi cầu thủ Tristan Blackmon của Vancouver Whitecaps FC nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Ngôi sao xuất sắc nhất của đội này là Thomas Muller cũng bị thay ra. Chưa kể, Vancouver Whitecaps FC còn mất thêm người trong hiệp phụ, khi một cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương và hết quyền thay người.

Có lợi thế quá lớn trước đối thủ chỉ còn 9 người trên sân, Son Heung-min và đồng đội gia tăng sức ép tấn công dồn dập để hy vọng tìm thêm bàn thắng thay đổi cục diện trận đấu.

Mặc dù vậy, nỗ lực của họ bất thành, một phần cũng vì các cầu thủ Vancouver Whitecaps FC nhận được sự ủng hộ từ khán giả nhà, đã lùi toàn bộ về trước vòng cấm tổ chức phòng ngự dày đặc để tử thủ bảo vệ tỷ số hòa 2-2 và chờ đợi may rủi từ loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, sau khi Son Heung-min thực hiện cú sút đầu tiên không thành công, cầu thủ của Los Angeles FC khác là Marco Delgado cũng sút hỏng, báo hại đội nhà để thua đối thủ Vancouver Whitecaps FC tỷ số 3-4. Qua đó, chính thức dừng cuộc chơi ở mùa giải 2025.

Lịch thi đấu mới MLS cùng ra mắt sân mới của Inter Miami, giúp Messi có bước chuẩn bị cực tốt trước thềm World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Vancouver Whitecaps FC vào chung kết khu vực miền Tây MLS Cup gặp đội thắng cặp San Diego FC và Minnesota United FC (thi đấu lúc 10 giờ ngày 25.11).

Trong khi đó, Messi và Inter Miami sẽ có cuộc gặp với đối thủ FC Cincinnati lúc 5 giờ ngày 24.11 ở bán kết khu vực miền Đông MLS Cup. Nếu thắng, họ sẽ vào chung kết gặp Philadelphia Union hoặc New York City FC (thi đấu lúc 7 giờ 45 ngày 24.11).

Các trận chung kết khu vực miền Đông và Tây MLS Cup diễn ra ngày 29 và 30.11. Đội thắng ở chung kết 2 khu vực này sẽ đấu tiếp trận chung kết vào ngày 7.12 để tranh ngôi vô địch MLS Cup.

Thomas Muller đã tiến một bước (vào chung kết khu vực miền Tây), và đang chờ gặp Messi, nếu cũng vào chung kết khu vực miền Đông, với điều kiện cả 2 phải vô địch các khu vực để có thể đối đầu nhau trong trận chung kết MLS Cup rất đặc biệt tại nước Mỹ.