Liverpool rệu rã, thua thảm 0-3 ở hai trận liên tiếp: ‘HLV Arne Slot sắp bị sa thải'

Tung đội hình mạnh nhất, Liverpool vẫn có hiệp 1 cực tệ

Khởi đầu mùa giải thăng hoa, thắng 5 trận liên tiếp nhưng bắt đầu từ vòng đấu thứ 6 Liverpool lại tuột dốc không phanh. “Lữ đoàn đỏ” thể hiện phong độ phập phù, để thua những trận đấu một cách khó hiểu khiến khoảng cách giữa họ và đội xếp đầu là Arsenal hiện đã lên đến 8 điểm. Thất vọng hơn, ngay ở vòng đấu trước, Liverpool lại trình diễn bộ mặt bạc nhược, để thua trắng 0-3 trước Man City.

Vì thế, trong màn so tài với Nottingham Forest ở vòng 12, HLV Arne Slot đã tung ra đội hình rất mạnh. Những ngôi sao như Salah, Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai vẫn được sử dụng. Đặc biệt, 2 người vừa trở lại sau chấn thương là Isak và thủ thành Alisson Becker cũng bất ngờ được đá chính.

"Bom tấn" Isak trở lại và ngay lập tức được đá chính ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, những mục tiêu mà HLV Arne Slot đặt ra trong hiệp 1 đã thất bại hoàn toàn. Dù là đội chơi chủ động ở hiệp đấu này, cầm bóng đến gần 80% nhưng Liverpool vẫn khiến CĐV có mặt trên sân Anfield hoàn toàn thất vọng. Liverpool tung ra đến 10 cú sút nhưng chỉ có 2 cú đá đi trúng đích, không thể xuyên thủng lưới Nottingham Forest. Tệ hơn cho Liverpool, phút 33, Jeison Murillo đã dứt điểm tung lưới Alisson Becker, đưa đội khách dẫn trước Liverpool 1-0.

Thảm họa tiếp tục đến ở hiệp 2, Liverpool thua trắng 0-3

Sau hiệp đấu đầy thất vọng, Liverpool tung thêm nhiều tiền đạo như Federico Chiesa, Hugo Ekitike và cả tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha vào sân. Nhưng cũng giống hiệp 1, Liverpool hoàn toàn bế tắc, không thể tiếp cận vòng cấm của Nottingham Forest. Ở cánh phải, Salah cố gắng thực hiện những pha đột phá nhưng không mang lại sự hiệu quả. Trong khi đó, Hugo Ekitike hay Cody Gakpo liên tục ở trong tình trạng “đói bóng”.

Việc tập trung quá nhiều ở mặt trận tấn công, rút các hậu vệ ra để bù vào vị trí tiền đạo khiến phần sân nhà Liverpool lộ ra nhiều khoảng trống. Tận dụng thời cơ này, Nottingham Forest ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 46 và 78, ấn định thắng lợi bất ngờ 3-0 tại Anfield. Những người lập công cho Nottingham Forest lần lượt là Nicolò Savona và Morgan Gibbs-White.

Thua thảm 0-3 trên sân nhà, Liverpool rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đáng nói hơn, đây là trận thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà Liverpool để thua 0-3. Hiện khoảng cách giữa họ và đội xếp đầu là Arsenal là 8 điểm, nhưng Liverpool đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Phía đối diện, Nottingham Forest có 12 điểm, vươn lên vị trí thứ 16.

Liverpool thua khó tin trên sân nhà ẢNH: REUTERS

Sau trận thua thảm của Liverpool, trang The Guardian (Anh) bình luận: “Những CĐV trung thành nhất của Liverpool cũng chẳng còn kiên nhẫn, bỏ về khi trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest chưa kết thúc. Với hàng trăm triệu bảng đã bỏ ra ở mùa hè qua, họ đang không hiểu HLV Arne Slot đã làm gì để khiến tập thể Liverpool trở nên rệu rã, thi đấu một cách xấu hổ như thế này ngay trên sân nhà. Những câu hát HLV Arne Slot sẽ bị sa thải vào sáng mai lại xuất hiện trên khán đài. Nếu mọi thứ cứ như thế này, việc HLV Arne Slot bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian”.