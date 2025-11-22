Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch FIFA đến Đông Nam Á: Giải FIFA ASEAN Cup mở ra kỷ nguyên mới

Giang Lao
Giang Lao
22/11/2025 10:41 GMT+7

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino sẽ tham dự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) 2025 tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 22 và 23.11, thúc đẩy sự ra mắt giải FIFA ASEAN Cup từ năm 2027.

FIFA ASEAN Cup diễn ra song song với AFF Cup (ASEAN Championship hiện nay)

Theo trang ASEAN FOOTBALL, sự hiện diện của Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tại Đại hội AFF, sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận cấp cao về giải FIFA ASEAN Cup do cơ quan bóng đá thế giới tổ chức, sau biên bản ghi nhớ lịch sử được ký kết giữa khối ASEAN và FIFA tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia ngày 26.10.

Chủ tịch FIFA đến Đông Nam Á: Giải FIFA ASEAN Cup mở ra kỷ nguyên mới- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, sẽ có cơ hội chinh phục thêm ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup sắp ra đời

Ảnh: Ngọc Linh

"Đây là một bước để tiến gần hơn đến hiện thực việc chính thức ra mắt giải FIFA ASEAN Cup, dự kiến trong năm 2027. Giải đấu mới của bóng đá khu vực Đông Nam Á này cũng sẽ nằm trong khuôn khổ Chương trình Trận đấu Quốc tế của FIFA năm 2027, và sẽ tách biệt hoàn toàn với giải AFF Cup trong khu vực do AFF tổ chức lâu nay", theo ASEAN FOOTBALL.

Theo Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino phát biểu ngày 26.10, giải FIFA ASEAN Cup được tạo ra nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực, đồng thời là biểu tượng cho sự đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua môn thể thao phổ biến nhất thế giới. 

FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian tới, và được mô tả sẽ có hình thức tổ chức thi đấu giống như giải FIFA Arab Cup rất thành công, cũng do FIFA tổ chức.

Báo chí khu vực đánh giá, giải FIFA ASEAN Cup có thể tạo ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Đông Nam Á, bên cạnh giải đấu AFF Cup diễn ra song song. Đáng kể hơn, FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra trong lịch FIFA Days, và có thể gói gọn trong vòng 2 tuần, giúp các đội tuyển triệu tập đầy đủ cầu thủ tốt nhất để tranh tài.

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star (Malaysia): "Sự ra mắt giải FIFA ASEAN Cup sẽ thổi luồng gió mới làm thay đổi hoàn toàn bóng đá khu vực, vốn lâu nay chỉ tập trung vào AFF Cup, và giải đấu lại không nằm trong lịch FIFA Days luôn làm khó các đội tuyển cũng như mục tiêu tham dự. Đây là một tin tốt lành, rất đáng được mong chờ. Hy vọng giải đấu này sẽ tạo cú hích mới cho sự phát triển bóng đá khu vực".

Theo lịch thi đấu mới nhất, giải AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau và ngay sau kỳ World Cup 2026 kết thúc chỉ khoảng một tuần. 

Giải sẽ có 10 đội tuyển trong khu vực tham dự, nhưng lại diễn ra kéo dài hơn 1 tháng (từ ngày 24.7 đến 26.8.2026). Qua đó, có thể gây khó cho các giải VĐQG trong khu vực phải điều chỉnh ngày khai mạc mùa giải mới. Thậm chí, các CLB cũng phải xem xét khả năng có nhả cầu thủ cho đội tuyển hay không, do giải AFF Cup 2026 diễn ra trong thời điểm nhiều đội bóng đang chuẩn bị cho mùa giải mới.

Do đó, sự kiện Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đến Đông Nam Á và chính thức khởi động giải FIFA ASEAN Cup sắp được tổ chức, đã tạo ra một cú hích lớn có thể làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt bóng đá trong khu vực.

