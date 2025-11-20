Đội tuyển Việt Nam chưa bỏ thói quen… khởi đầu chậm, bảo vệ ngôi vương AFF Cup nổi không?

Chỉ dừng ở mức cơ hội trong hiệp 1

Thực tế, đội tuyển Việt Nam có ít nhất 2 tình huống đối mặt với thủ môn đội Lào trong hiệp 1. Đầu tiên là tình huống sút lên trời của Tiến Linh ở phút 32. Sau đó là pha sút bóng khá nhẹ, lại thiếu hiểm hóc của Hoàng Đức ở phút 36, tạo điều kiện cho thủ môn Anoulak Vilaphonh của Lào có cơ hội cản phá.

Đội tuyển Việt Nam chưa bỏ được thói quen khởi đầu chậm Ảnh: Thụy An

Điều đó cho thấy chúng ta không phải không có cơ hội để ghi bàn ở nửa đầu của trận đấu. Nhưng một lần nữa, như thói quen của rất nhiều trận cầu khác diễn ra trong thời gian qua, chúng ta vẫn hiếm khi ghi bàn ở hiệp 1. Thi đấu với đội bóng yếu hơn hẳn là Lào mà chỉ dừng lại ở mức cơ hội, không ghi bàn thắng nào trong hiệp đấu đầu tiên, khó nói rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công tốt. Thậm chí, những pha bỏ lỡ cơ hội của Tiến Linh hay Hoàng Đức ở hiệp đấu này cũng phần nào phản ánh nhược điểm khởi đầu chậm của đội tuyển Việt Nam.

Nhược điểm đó là chúng ta đôi khi thận trọng quá mức ở nửa đầu của trận đấu. Sự thận trọng này thể hiện qua cách bố trí đội hình, qua tốc độ triển khai bóng lên phía trên có phần chậm rãi và qua cách các cầu thủ ít khi tăng tốc trong hiệp 1. Từ thói quen này, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng thường không có sự mạnh mẽ, cộng thêm sự thiếu quyết đoán ở nửa đầu mỗi trận đấu.

Ví dụ như pha bóng của Hoàng Đức, thay vì sút mạnh hơn, vào góc khó hơn cho các thủ môn, anh lại chọn phương án an toàn nhất là sút bóng với lực vừa phải, sao cho trúng khung thành. Còn trong pha bóng của Tiến Linh, cầu thủ này dường như chưa sẵn sàng với tâm lý phải chọc thủng lưới đối thủ bằng mọi giá trong hiệp 1, phải sớm tăng tốc để sớm kết liễu đối thủ ngay ở hiệp đầu tiên.

Năm sau, sẽ không còn trận đấu dễ như trận gặp Lào

May cho đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Lào quá yếu. Họ cũng phản công, họ cũng đã tiếp cận khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, đội Lào là bên có pha dứt điểm đúng hướng đầu tiên, tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu này, với cú sút xa của Bounphachan Bounkong ngay ở phút thứ 3, buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải vất vả cản phá. Chỉ có điều, năng lực chuyên môn ở mức trung bình chưa thể giúp đội Lào chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam.

Cả 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều đến rất muộn Ảnh: Thụy An

Đặt trường hợp, nếu phải đối đầu với đối thủ khác, sở hữu chất lượng chuyên môn cao hơn đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ bị trừng phạt bởi thói quen khởi đầu chậm này.

Từ năm sau, các đối thủ của chúng ta đều mạnh hơn đội tuyển Lào hiện nay, gồm trận đấu với Malaysia vào ngày 31.3.2026, cũng như chiến dịch AFF Cup diễn ra vào tháng 8. Nếu đội tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi được thói quen khởi đầu chậm như hiện có, tính đột biến của chính chúng ta sẽ giảm đi đáng kể, đồng thời sẽ giúp cho đối phương có thêm thời gian củng cố đội hình, từ đó tìm ra cách để đánh bại đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.