Nguy cơ FAM bị FIFA cấm vận ngay lập tức: Bóng đá Malaysia phải tự cứu mình

AFC và FIFA theo sát từng diễn biến của FAM

Theo Channel News Asia, FIFA đã chính thức yêu cầu ban thư ký của mình tiến hành một cuộc điều tra chính thức về FAM. Cùng lúc, theo luật sư Nik Erman Nik Roseli giải thích: "Điều 30(7) cho phép FIFA can thiệp nếu một liên đoàn thành viên không hành động trong vòng 90 ngày".

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

Tất cả những lý do này là vì đến nay, FAM vẫn chưa đưa ra bất kỳ hành động khắc phục cụ thể nào, không xác định những người chịu trách nhiệm về hành vi giả mạo (hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ gốc ngoại), không áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nội bộ nào và không tiến hành cải cách cơ cấu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh đã kêu gọi, kiểm tra chặt chẽ hơn các cầu thủ nhập tịch và trao cho ủy viên thể thao vai trò giám sát chính thức để đảm bảo cuộc điều tra độc lập về FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) dẫn đến sự cải cách thực sự, theo New Straits Times.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia được cấp hộ chiếu thần tốc, FIFA đặt câu hỏi

Bà Hannah Yeoh cũng cho biết, hiện có một cuộc điều tra độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif dẫn đầu, đơn kháng cáo đang chờ xử lý của FAM lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), và những cải cách mà bà muốn thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn vụ bê bối này tái diễn.

"Điều tôi muốn rất rõ ràng là báo cáo độc lập phải được các cơ quan có thẩm quyền đọc, hành động và triển khai thực hiện. Chúng ta không thể để điều này xảy ra lần nữa", bà Hannah Yeoh nhấn mạnh và thêm rằng, đã chỉ đạo Ủy viên Thể thao Arrifin Ghani xem xét báo cáo của ông Raus và hợp tác toàn diện với Bộ Thể thao trong các hành động tiếp theo: "Tôi đã yêu cầu Ủy viên Thể thao xem xét các phát hiện và thực hiện các bước cần thiết. Đây là một phần của việc tăng cường quản trị".

Theo New Straits Times, đây là những tín hiệu rõ ràng nhất cho đến nay về cách bà Hannah Yeoh dự định sử dụng các quyền hạn theo luật định để thực thi cải cách mà không vượt qua ranh giới đỏ của FIFA về sự can thiệp của chính phủ, tránh nguy cơ FAM bị cấm vận ngay lập tức.

Mặc dù vậy, theo Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John cảnh báo, bất cứ hành động hay thậm chí cả lời nói của bên thứ ba được hiểu có tác động vào công việc nội bộ của FAM và được cho là "sự can thiệp", cơ quan này sẽ bị FIFA cấm vận ngay lập tức vì vi phạm tính độc lập của một cơ quan bóng đá thành viên.

"Họ không thể can thiệp, không thể đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, không thể gây ảnh hưởng", ông Seri Windsor Paul John cho biết, đồng thời nhắc nhở rằng tính liêm chính của FAM phải được tôn trọng theo quy định của FIFA.

Báo chí Malaysia dự báo, với tốc độ gây sức ép hiện nay từ mọi phía, FAM gần như bất động và vẫn chưa có bất cứ động thái nào sau các diễn biến gần đây. Trong đó, bao gồm quyết định xem xét các chi tiết văn bản từ FIFA để theo vụ kiện ra CAS hay không.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt. Nay có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh nhấn mạnh, việc FAM theo kiện ra CAS là quyết định của tổ chức này, nhưng cần phải cân nhắc thật kỹ, vì nếu thua kiện tiếp tục, ngoài án phạt hiện nay còn có cả án phạt bổ sung từ AFC và FIFA.

FAM vì thế đang đứng trước tình thế gian nan, sự im lặng hiện nay của cơ quan này cho thấy, có lẽ họ không biết phải xử lý vụ việc tiếp theo ra sao. Dư luận ở Malaysia vẫn kêu gọi FAM nên dừng lại, chấp nhận mọi sai sót và án phạt của FIFA, tiến hành cải cách toàn diện, tổ chức bầu cử tìm chủ tịch mới, cũng như điều tra ra ngọn ngành vụ bê bối nhập tịch.

7 cầu thủ nhập tịch có thể kiện FAM và FAM cũng có thể kiện ngược lại

Theo luật sư thể thao Richard Wee, trong diễn biến của vụ bê bối nhập tịch "lậu" bóng đá Malaysia, khả năng 7 cầu thủ nhập tịch sắp khởi kiện FAM để đòi quyền lợi cũng có thể xảy ra.

"Họ sẽ kiện FAM vì cáo buộc sơ suất trong việc xử lý hồ sơ đã nộp lên FIFA. Nhưng đây sẽ là một vụ kiện có nhiều hạn chế và khó chứng minh. FAM cũng có thể kiện ngược lại các cầu thủ, vì lý do là họ đã khai man nguồn gốc của mình với ông bà là người Malaysia, nhưng thực chất lại không phải", luật sư Richard Wee bày tỏ.

Nhưng dù thế nào, theo quan điểm của luật sư Richard Wee, một cuộc chiến pháp lý giữa FAM, 7 cầu thủ và người đại diện sẽ chỉ khiến tất cả "trông tuyệt vọng và chẳng có lợi cho ai".

Vị luật sư thể thao và cũng là trọng tài viên của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI), cho biết thêm: "Cả 7 cầu thủ gốc ngoại này hiện là công dân Malaysia, nên họ cũng có khả năng bị điều tra của luật hình sự Malaysia liên quan đến tội danh làm giả. FAM cũng có thể bị liên lụy tùy thuộc vào kết quả điều tra".

Do đó, trong vụ việc của FAM, luật sư Richard Wee cho rằng, FIFA đã đưa quyết định "rất kỹ lưỡng" và chặt chẽ. Bên cạnh các yếu tố thể thao, còn chỉ ra các vấn đề vi phạm hình sự liên quan. Vì vậy, việc FAM muốn kháng cáo lên CAS là điều cực kỳ khó khăn.

"Hội đồng CAS bao gồm các luật sư thể thao chuyên ngành, những người có thể xem xét các lập luận kỹ thuật, trong khi FAM lại không có bất cứ lý do thuyết phục nào trong tay", luật sư Richard Wee nhấn mạnh.