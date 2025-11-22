FAM không còn được tự tung tự tác, chính phủ Malaysia siết quy trình nhập tịch

K HÔNG PHỦ NHẬN BẤT KỲ KẾT LUẬN NÀO CỦA FIFA

Ngày 21.11, trả lời báo chí bản địa, Thủ tướng Malaysia Seri Anwar Ibrahim khẳng định, chính phủ Malaysia kiên quyết không bao che cho những sai phạm của FAM thông qua kết luận của FIFA. Ông cũng cho biết, chính phủ Malaysia đồng tình với phán quyết của FIFA về bê bối nhập tịch.

Còn tại phiên trả lời chất vấn trước quốc hội Malaysia cách đây 1 ngày, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) khẳng định KBS hoàn toàn tôn trọng phán quyết của Ủy ban Kháng cáo FIFA. KBS cho rằng kết luận của FIFA rất khách quan và không có lý do gì để KBS tranh luận hay bác bỏ toàn bộ nội dung hoặc một phần nội dụng mà tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới đưa ra về bê bối nhập tịch.

Ủy ban độc lập được KBS thành lập gần đây, vẫn đang trong quá trình điều tra vụ bê bối nhập tịch để làm rõ những nhân vật chủ mưu. KBS sẽ hợp tác đầy đủ với ủy ban này nhằm truy ra người đứng sau những sai phạm. Kết quả điều tra sắp được báo cáo lên FIFA, và KBS sẽ không được phép sa thải những cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, các quan chức FAM nếu bị kết luận có vi phạm, được quyền từ chức (KBS không được tác động).

Đội tuyển Malaysia đang chịu nhiều sức ép từ dư luận trong nước cũng như quốc tế ẢNH: NGỌC LINH

Không được đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật cụ thể nào nhưng KBS sẽ kiến nghị với quốc hội Malaysia tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện FAM, đồng thời xem xét cải cách cơ cấu tổ chức, rà soát lại các nguyên tắc nhập tịch đã áp dụng từ năm 2010. Mục tiêu lớn nhất của động thái này là chấn chỉnh toàn diện bóng đá Malaysia. Xin được nhắc lại, trong văn bản hồi đáp FAM, FIFA nhấn mạnh bất kỳ hành vi làm giả tài liệu chính thức, bao gồm giấy khai sinh, hộ chiếu hay giấy tờ nhân thân đều bị xem là vi phạm hình sự theo chuẩn mực quốc tế và luật pháp của hầu hết quốc gia. Những hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến sự công bằng của các giải đấu mà còn phá vỡ tính liêm chính - giá trị cốt lõi mà FIFA đặt lên hàng đầu. FIFA cho hay làm giả giấy tờ không bao giờ là điều chỉnh hành chính, đó là hành vi mang tính chất tội phạm và có thể bị xử lý theo cả quy định thể thao lẫn hình sự.

C HÍNH PHỦ M ALAYSIA "TRỪNG PHẠT" ĐỘI TUYỂN

Bộ trưởng KBS - bà Hannah Yeoh đã thừa nhận đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ phải chịu án phạt cực nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), mà cụ thể là đứng trước nguy cơ cao bị xử thua đội tuyển VN và Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Đây là 2 trận đấu mà Malaysia đều sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định. Và cho dù phải nhận phán quyết thế nào từ AFC, đội tuyển Malaysia sẽ bị chính phủ Malaysia "trừng phạt" theo một cách khác: Bị cắt toàn bộ kinh phí hoạt động, khoản tiền dành cho bóng đá sẽ được chuyển sang ưu tiên cho các môn thể thao khác, cho đội tuyển khác ngoài bóng đá.

Bà Hannah Yeoh khẳng định những sai phạm trong quy trình nhập tịch cầu thủ đã gây tác động tiêu cực đến uy tín của thể thao Malaysia trên trường quốc tế. Vì vậy trong thời gian tới, mọi hồ sơ nhập tịch cầu thủ đều phải được chuyển sang Hội đồng thể thao quốc gia Malaysia (MSN) để thẩm định trước. KBS sẽ không buông lỏng nguồn nhân sự của đội tuyển Malaysia mà sẽ xem xét thật kỹ việc đội tuyển có thật sự cần cầu thủ nhập tịch hay không. Mọi quy trình nhập tịch cầu thủ sẽ phải minh bạch trước công luận, không được giấu giếm như thời gian vừa qua, gây tranh cãi dữ dội và để lại hậu quả khôn lường.