Thủ tướng Malaysia chính thức lên tiếng vụ nhập tịch lậu: Rất đau đớn, kiên quyết không che đậy cho FAM

Ngày 18.11, FAM chính thức nhận quyết định xử phạt bằng văn bản từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), dài đến 64 trang. Ngoài việc giữ nguyên án phạt đã công bố ngày 26.9, FIFA còn chỉ ra thêm nhiều sai phạm của FAM và tuyên bố sẽ mở rộng cuộc điều tra. Hiện Ban thư ký của FIFA đã chính thức vào cuộc, hợp tác với cảnh sát 5 nước gồm Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, nhằm tìm ra chủ mưu đứng sau vụ việc. Theo FIFA, vụ việc có nhiều diễn biến phức tạp và hành vi của các cá nhân liên quan có thể cấu thành tội phạm hình sự.

Thủ tướng Seri Anwar Ibrahim đánh giá, những chi tiết mà FIFA vừa công bố là đòn đau của người dân Malaysia, và hiện đã trở thành một vấn đề lớn ở nước này.

“Tài liệu mà FIFA vừa công bố, liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch là vấn đề rất nghiêm trọng với Malaysia. Cứ điều tra đi. Đó là chỉ thị. Chính phủ Malaysia đã xem xét và chúng tôi khẳng định sẽ làm rõ ràng mọi thứ, không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm che đậy vụ việc", Thủ tướng Seri Anwar Ibrahim bày tỏ.

Thủ tướng Seri Anwar Ibrahim khẳng định Chính phủ Malaysia sẽ không che đậy cho hành vi sai trái của FAM ẢNH: AFP

Chính phủ Malaysia đã bàn về vụ nhập tịch lậu ở nội các

Khủng hoảng của bóng đá Malaysia: Khi màn kịch không còn che được mắt FIFA

Sau khi FAM nhận án phạt từ FIFA, nhiều CĐV Malaysia cho rằng Chính phủ Malaysia đã can thiệp, khiến vụ việc bị kéo dài. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Seri Anwar Ibrahim, các cơ quan của Malaysia vẫn giữ vị trí trung lập, chờ đợi các bước đi tiếp theo của FAM.

Thủ tướng Seri Anwar Ibrahim nhấn mạnh: "Tôi hiểu rằng mọi người đang mất kiên nhẫn và muốn hành động ngay lập tức. Nhiều người cho rằng chúng tôi không hành động, nhưng chúng tôi phải để mọi việc diễn ra theo quy trình bình thường. Chúng tôi thậm chí không tranh cãi về uy tín và những quyết định mà FIFA đã ban hành. Quan điểm của Bộ Thể thao và Thanh niên là chính xác. Hãy để FAM tự bảo vệ mình trước”.

Khi được hỏi về việc Chính phủ Malaysia có biện pháp xử lý nào không nếu FAM bị xử thua khi gửi đơn đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS), Thủ tướng Malaysia chia sẻ: “Có. Chắc chắn chúng tôi đã có những biện pháp, thậm chí rất mạnh. Chúng tôi đã thảo luận điều này tại cuộc họp nội các. Nhưng chúng tôi không thể nói trước rằng chúng tôi sẽ hành động. Chúng tôi phải tuân thủ quy trình. Đây chắc chắn là một quyết định khó khăn đối với FAM”.

“Tôi cũng là một người hâm mộ thể thao. Tôi hiểu, lý tưởng nhất là chúng ta cần phát triển tài năng địa phương. Hiện chúng tôi đã chuyển hướng nguồn vốn vào mục đích này, nhưng sẽ mất thời gian để đạt được kết quả mà mọi người mong muốn", Thủ tướng Seri Anwar Ibrahim nói thêm.