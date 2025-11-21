FIFA phanh phui thêm quy trình nhập tịch cực bất thường của Malaysia: Xin cấp hộ chiếu chỉ nửa nốt nhạc

Quy trình cấp hộ chiếu siêu tốc cho cầu thủ nhập tịch Malaysia

Trong văn bản dài 64 trang mà FIFA công bố liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, cơ quan bóng đá thế giới chỉ ra chi tiết bất thường nhất: 5 cầu thủ được cấp hộ chiếu ngay trong ngày nộp đơn, điều gần như không thể xảy ra trong quy trình cấp hộ chiếu tiêu chuẩn.

Ở trang 7 của văn bản, FIFA liệt kê ngày 7 cầu thủ nộp đơn xin hộ chiếu Malaysia, diễn ra vào tháng 3 và tháng 6: Hồ sơ của Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machucha, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều được duyệt cấp hộ chiếu ngày 3.6 - trùng với ngày nộp đơn. Gabriel Palmero nhận hộ chiếu ngày 18.3, chỉ một ngày sau khi nộp, còn Facundo Garces phải chờ hai ngày (được phê duyệt ngày 3.6). FIFA đánh giá đây là tốc độ xử lý "không phù hợp với bất kỳ quy trình hành chính thông thường nào".

FIFA chỉ ra rất nhiều chi tiết bất thường trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ của Malaysia Ảnh: Reuters

Thông thường, để cấp hộ chiếu, cơ quan chức năng phải xác minh nhiều tầng thông tin như khai sinh, quốc tịch, nguồn gốc gia đình và đối chiếu dữ liệu dân cư. Đây là các bước không thể hoàn tất trong vài giờ. Do đó, việc phê duyệt ngay lập tức khiến FIFA nghi ngờ rằng quy trình xác minh đã bị rút ngắn, bỏ qua hoặc có sự can thiệp bất thường từ bên trong. Đặc biệt ở Malaysia, việc nhập tịch và cấp hộ chiếu là một quá trình thường rất dài, có khi kéo dài nhiều năm hoặc hàng chục năm.

Sai phạm hình sự, không phải lỗi hành chính

Những nghi ngờ càng rõ khi điều tra của FIFA cho thấy tài liệu FAM nộp khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh tại lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, hồ sơ hộ tịch được lấy trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan chứng minh cả 7 cầu thủ đều có ông bà sinh ở nước ngoài. Điều này xác nhận các giấy tờ gốc đã bị làm giả có chủ đích để hợp thức hóa điều kiện xin hộ chiếu.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA ngày 3.11 bác bỏ toàn bộ lập luận "thiện chí" của FAM và các cầu thủ, đồng thời giữ nguyên các hình phạt trước đó.

Trước đó, tối 18.11, cũng theo New Straits Times, FAM thừa nhận với FIFA rằng một số nhân viên của họ đã tiến hành những “điều chỉnh hành chính” trên giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch. Các chỉnh sửa này được thực hiện gấp rút nhằm kịp hoàn thiện hồ sơ đúng thời hạn.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, thừa nhận rằng “một số thành viên trong ban quản lý FAM đã xử lý và định dạng lại bản sao giấy khai sinh cùng các tài liệu hỗ trợ trong quá trình tổng hợp hồ sơ đủ điều kiện”.

Ông nói thêm: “Những hành động này bao gồm việc chỉnh sửa nội dung trong giấy khai sinh do các đại lý cung cấp. Tất cả chỉ mang tính chất hành chính và hoàn toàn không nhằm mục đích thay thế bản sao có chứng thực hoặc bỏ qua các quy trình xác minh chính thức”.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, thừa nhận FAM chỉnh sửa giấy tờ ẢNH: FAM

FAM khẳng định đây là hành động mang tính cá nhân, không phản ánh bất kỳ chủ trương gian lận nào của tổ chức. Liên đoàn cũng dẫn chứng loạt động thái mà họ mô tả là “chủ động hợp tác”, như tự nguyện gửi hồ sơ kiểm tra tư cách, đề nghị xác minh tình trạng dân sự và hỗ trợ đầy đủ cơ quan điều tra, nhằm thể hiện sự minh bạch thay vì che giấu. Tuy nhiên, FIFA bác bỏ lập luận này và nhấn mạnh rằng làm giả giấy tờ là tội hình sự, không thể xem như lỗi đánh máy.