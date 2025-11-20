Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11: 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ 'lộ diện'

Chị Minh Hồng, đại lý vé số cấp 1 có tiếng ở TP.HCM cho biết bán và phân phối cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 289313 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay đã được tôi phân phối và bán hết ở Tây Ninh (Long An cũ). Hiện có những khách trúng giải nhỏ khác đã nhận tiền trúng số sau khi có kết quả xổ số ngày 20 tháng 11", chị Minh Hồng chia sẻ.

Đại lý Hoa Duyên bán 14 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số ngày 20 tháng 11 ẢNH: NVCC

Được biết, đại lý vé số cấp 2 Hoa Duyên ở Tây Ninh là đơn vị trực tiếp bán trúng 14 tờ độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11. "Hiện tôi cũng đang chờ khách liên hệ hỗ trợ đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc này", đại lý vé số Hoa Duyên chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, trông chờ những người trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số may mắn. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 400167 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 trúng an ủi trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 300167.