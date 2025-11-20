Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khách TP.HCM trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam: Ra ngân hàng đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
20/11/2025 05:00 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11, người phụ nữ ở TP.HCM trúng độc đắc 14 tờ trị giá 28 tỉ đồng.

Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 998227 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người phụ nữ, mua vé từ đại lý của tôi. Bà ấy muốn mua những tờ có 2 số cuối là 28 nhưng không có nên mua ngẫu nhiên số 27, không ngờ trúng độc đắc. Bà ấy kinh doanh, thường xuyên mua vé số, trước đây cũng có lần trúng giải nhất. Để đảm bảo an toàn, khách hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng và nhờ chúng tôi gửi toàn bộ tiền trúng số vào sổ tiết kiệm, sau này lấy vốn làm ăn lớn hơn", đại lý vé số Đại Phát cho hay.

Khách ở TP.HCM trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam: Đổi thưởng ở ngân hàng - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng xổ số ngày 17 tháng 11 sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân trúng độc đắc và hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 318592 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Các chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là người cùng một gia đình. Trong đó, người anh mua 9 tờ rồi cho người em 2 tờ khi chưa có kết quả. Một người trong nhà khác mua 5 tờ, vì số tiền trúng quá lớn nên họ hẹn phía đại lý đến gần ngân hàng đổi thưởng

