Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11: Vé độc đắc đài Bến Tre chờ đổi thưởng

Đại lý vé số Ba Hoạch ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận bán trúng 2 tờ độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 791950 thuộc đài Bến Tre trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Đại lý bán cho khách 2 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Người mua là khách quen của đại lý, họ đã liên hệ hỏi cách thức, số tiền thuế bị trừ để tiến hành đổi thưởng. Hiện cũng có khách đến đại lý để đổi thưởng sau khi trúng các giải nhỏ khác", đại lý vé số Ba Hoạch cho biết.

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 18 tháng 11 còn có thêm đài Vũng Tàu với dãy số 678017 và đài Bạc Liêu với dãy số 866098 trúng độc đắc. Hình ảnh về những tờ vé số may mắn trúng giải được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn và mong chờ bản thân cũng sớm được trúng số.

Gần đây, anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) cũng bán trúng và đổi thưởng cho người đàn ông ngoài 30 tuổi trúng 28 vé tổng trị giá 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11.

Theo đó, những tờ vé thuộc xổ số TP.HCM, trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Theo kết quả mở thưởng hôm đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 998227.