Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11: Vé độc đắc đài Bến Tre chờ đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
18/11/2025 18:02 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11, một đại lý vé số ở Đồng Tháp cho biết bán trúng 2 tờ độc đắc và chờ khách đến đổi thưởng.

Đại lý vé số Ba Hoạch ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận bán trúng 2 tờ độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 791950 thuộc đài Bến Tre trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Đại lý bán cho khách 2 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Người mua là khách quen của đại lý, họ đã liên hệ hỏi cách thức, số tiền thuế bị trừ để tiến hành đổi thưởng. Hiện cũng có khách đến đại lý để đổi thưởng sau khi trúng các giải nhỏ khác", đại lý vé số Ba Hoạch cho biết.

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11:2 tờ độc đắc đài Bến Tre chờ đổi thưởng - Ảnh 1.

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11

ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 18 tháng 11 còn có thêm đài Vũng Tàu với dãy số 678017 và đài Bạc Liêu với dãy số 866098 trúng độc đắc. Hình ảnh về những tờ vé số may mắn trúng giải được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn và mong chờ bản thân cũng sớm được trúng số.

Gần đây, anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát ở phường Bình Lợi Trung, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) cũng bán trúng và đổi thưởng cho người đàn ông ngoài 30 tuổi trúng 28 vé tổng trị giá 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11.

Theo đó, những tờ vé thuộc xổ số TP.HCM, trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Theo kết quả mở thưởng hôm đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 998227.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Bà con Vĩnh Long trúng độc đắc... 2 đài, 16 tỉ 'xuất hiện'

Xổ số miền Nam: Bà con Vĩnh Long trúng độc đắc... 2 đài, 16 tỉ 'xuất hiện'

Chỉ trong 1 ngày, bà con mua vé số ở Vĩnh Long bất ngờ trúng độc đắc tới 2 đài xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11. Những tờ vé số trúng độc đắc 16 tỉ đồng vừa xuất hiện.

Phát hiện trúng 1,4 tỉ xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 ngay tại đại lý TP.HCM

Vừa thêm một người trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM: 10.000 đồng 'đổi'... 1 tỉ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11 xổ số ngày 18 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Nam thứ ba kết quả xsmn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận